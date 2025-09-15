Almeida tiene "ganas e ilusión" pero ser candidato dependerá de Feijóo, Ayuso y de la 'presidenta de su casa', su esposa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, protagoniza un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene "ganas, fuerza e ilusión" pero ser candidato en las elecciones municipales de 2027 dependerá del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; de la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y de la 'presidenta de su casa', su esposa, Teresa Urquijo.

"Esto no depende solo de mí, esto depende del presidente nacional, de mi presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y de la presidenta de mi casa. Y no necesariamente lo hablaré por el orden que lo he enunciado pero, bueno, seremos capaces de llegar a un acuerdo", ha bromeado en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha sido presentado por Feijóo.

Martínez-Almeida sí ha manifestado que él tiene "todas las ganas, toda la fuerza y toda la ilusión por esta ciudad". "Mi intención y mi idea es, desde luego, que dentro de un año, si tienen confianza, podamos ser candidato", ha dejado claro.