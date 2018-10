Almeida valora llevar la contratación en Madrid Destino a los tribunales y habla de "plataforma de la familia"

Publicado 09/10/2018 18:31:43 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado este martes tras la comisión extraordinaria de Cultura que en el Grupo están estudiando la posibilidad de llevar la contratación en Madrid Destino a los tribunales. También se ha referido a la plataforma electoral anunciada por la alcaldesa, Manuela Carmena, como la "plataforma de la familia".

"Nos ha animado la alcaldesa, Manuela Carmena. Cuando el PP va a los tribunales tienen la mala suerte de que imputan a los concejales (de Ahora Madrid), como Inés Sabanés, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así que no nos anime tanto, no sea que imputen a sus altos cargos", ha replicado Almeida. "Nosotros no amenazamos con ir a los tribunales: si tenemos que ir, iremos", ha añadido.

Para Almeida, la comparecencia de Carmena ha sido "escandalosa" porque ha "escurrido el bulto para no dar explicaciones de la contratación de la hija del CEO". "No será una plataforma de los mejores sino una plataforma de la familia aunque quizás no le quede lista electoral", ha ironizado. "Éste no es el gobierno de la gente sino de sus amigos", ha terminado.