Almeida ve en Casado el candidato que “garantiza el futuro de España y de los españoles”

Publicado 24/04/2019 13:11:05 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles, tras el segundo debate de candidatos a la Presidencia del Gobierno, que Pablo Casado fue el único que dejó claro que cuenta con "las condiciones para ser presidente del Gobierno" y que "garantiza el futuro de España y de los españoles".

Antes de comenzar un acto en la sede del PP sobre la política económica de la formación, Almeida ha valorado el debate de ayer, en el que según ha indicado entendió por qué el candidato socialista, Pedro Sánchez, no quería haber ido al sentirse "desarbolado" y "sin más argumento que la descalificación y la mentira".

"Pedro Sánchez no es la persona de la que uno se puede fiar, no le entregaría uno las llaves de su casa, no me fío, pero tengo el mismo problema con (Albert) Rivera; todos recuerdan sus palabras firmes antes de 2016 diciendo que no pactaría con Sánchez o Rajoy, y pactó con ellos", ha expresado a continuación.

Por contra, ha puesto en valor que Casado sea "el único candidato que ha presentado propuestas, que se ha centrado en España y los españoles y en abordar este futuro tan complicado. "Sabemos que han sido diez meses perdidos para España, y la única alternativa seria a Pedro Sánchez es la de Casado", ha remarcado.

Entiende Almeida que "Iglesias no es alternativa de ningún tipo, y Rivera tiene que asumir que se necesita algo más que zascas, ocurrencia y chistes".

Además, ha indicado el 'popular' que al PP "las campañas le sientan muy bien". "Nosotros entramos bien, las acabamos realmente bien, y las urnas nos sitúan muy por encima de las encuestas porque somos el partido más fiable para los españoles", ha concluido.