La AMPA del IES José García Nieto de Las Rozas denuncia el "abandono" de las obras "dejándolas sin rematar"

Publicado 02/04/2019 17:53:09 CET

LAS ROZAS, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Instituto José García Nieto, en Las Rozas, ha denunciado el "abandono" de las obras del patio y de las inmediaciones del pabellón polideportivo al no "haber rematado" los trabajos.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la AMPA, Marta Ferrero, ha explicado que pese ha haber concluido las obras del pabellón deportivo, las inmediaciones y parte del patio están "sin rematar" con el vallado perimetral "sin terminar", zonas con arena, cables fuera de la pared, partes del pavimento sin instalar y suelos desnivelados respecto a los bordillos, entre otras deficiencias.

"Hemos estado todo el curso reivindicando la entrega del pabellón del polideportivo que tenía que estar para septiembre de 2017. Ahora lo han entregado, pero dejando todo sin rematar. Han abandonado por completo la obra, pues han desaparecido todos los trabajadores. No entendemos cómo han recepcionado por parte de la Comunidad de Madrid la obra en las condiciones que está", ha añadido.

Ferrero ha recordado que el instituto se está "construyendo por fases" desde hace cinco años y que "aún queda pendiente de ejecutar" una parte del patio, el cubrimiento de las pistas exteriores, la pista deportiva, parte del vallado perimetral y la obra "que está sin terminar". "Está como abandonado, con una obra inacabada", ha resaltado.

La presidenta de la AMPA ha indicado que "hay zonas inaccesibles" y que el recinto que está colindante con la biblioteca "no cuenta con una valla de separación propia". "Está la valla de la biblioteca, no la de nuestro recinto", ha destacado.

Así, ha indicado que los padres "confiaban" en que la llegada de la campaña electoral "coincidiera" con la finalización de la obra. "Pero ni aún así. Ha llegado el final y está todo empantanado y abandonado. Han desaparecido de allí los operarios. Han recogido todo lo de la obra y se han ido", ha puntualizado.

De este modo, ha explicado que han requerido vía correo electrónico a la Comunidad de Madrid para que les den explicaciones al respecto y que "no" han recibido respuesta. "Desde la asociación no estamos seguros de que las condiciones sean adecuadas por que la obra no está rematada. Para que haya una total seguridad la obra debe estar rematada", ha señalado.

A juicio de Ferrero, que no hayan concluido las obras "no es por mala voluntad de la Consejería de Educación". "Pensamos que se debe a la incapacidad de poder resolver las cosas. Es evidente que no hay suficientes medios económicos y humanos", ha concluido.

INSTITUTO EN "PERFECTAS CONDICIONES"

Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación han indicado a Europa Press que la Comunidad de Madrid "está trabajando" para "mejorar" las instalaciones del instituto "sobre todo en todo aquello del exterior del centro que queda por rematar".

"El Instituto José García Nieto se encuentra en estos momentos en unas perfectas condiciones para que los 900 alumnos que estudian en él lo hagan en las mejores condiciones, de la misma manera que lo están haciendo en el resto de centros educativos de la Comunidad de Madrid", han señalado, para añadir que desde el curso 17-18, el Aulario está "completamente terminado, por lo que desde hace 2 años los alumnos no estudian en aulas prefabricadas", .

Finalmente, estas fuentes han explicado que el gimnasio "se ha entregado de manera definitiva" la semana pasada "tal y como estaba previsto en la planificación".