Ángel Pérez: "Echarme del proyecto político de IU es imposible"

Ahora no va a dar "un paso atrás" y dice que lleva tiempo bailando 'La Yenka' con su compañero Gregorio Gordo

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, que la semana pasada fue expulsado por la Presidencia Federal de IU junto con su homólogo en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, ha asegurado que "lo más que le pueden" hacer es ahorrarle la cuota porque echarle del proyecto político de IU es "totalmente imposible".

"Lo más que pueden hacer, lo más, lo más, lo más, es ahorrarme la cuota, porque echarme del proyecto político de IU es totalmente imposible porque siempre he concedido el proyecto político de IU no sólo como una organización", ha indicado en una entrevista en Europa Press.

Ángel Pérez ha señalado que siempre ha creído que IU "va más allá de las siglas organizadas", y que se define como lo hacen los proyectos, "con un programa" y con los "sujetos" a los que se dirigen: "a los trabajadores y las clases más populares". "Pero no como lo hace Podemos porque no definimos un sujeto en términos de arriba y abajo", ha añadido. Esta forma es, en su opinión, una manera de "fragmentar los sujetos políticos, que se definen por la situación real de la economía y la sociedad".

Preguntado por si no le da pena o rabia acabar de esta manera --con la expulsión del partido a raíz del escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid donde, asegura, no tuvo ninguna responsabilidad--, la respuesta de Pérez ha sido tajante: "No pienso acabar. Los años que siga cumpliendo voy a estar dentro de IU".

No obstante, ha reconocido que sí que existe "una cierta amargura personal" en la medida de que lleva "más de 40 años militando en la izquierda". "Y lo que te das cuenta al final es que esa relación con compañeros y camaradas en un momento dado hay exigencias de la política que hace que algunos de ellos pues miren para otro lado y otros vayan a apuñalarte. Es una decepción personal pero es poco importante", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que su "análisis" lo tiene hecho entre los compañeros que cree que se equivocan y "que cometen un error dejando pasar estas cosas porque eso les puede llegar a afectar y hacer crecer el autoritarismo en las organizaciones", y los compañeros que "no se equivocan y que son los que saben lo que están haciendo". "Conmigo pueden contar los que se equivocan y cometen un error. Los otros no", ha sentenciado.

NO DAR UN PASO ATRÁS

Sobre si no se ha planteado dar un paso atrás después de todo lo ocurrido, Pérez ha indicado que si hace 7 u 8 meses le dicen que hay una campaña electoral y que se van a poner a unos candidatos en estas condiciones, "--unas condiciones políticas difíciles"-- y se lo plantean el tema en términos políticos", hubiera sido suficiente para hacerlo.

"A mí con que me lo hubieran dicho una vez, sentados en una mesa, podríamos haber llegado a un acuerdo", ha indicado el concejal madrileño quien, no obstante, ha subrayado que ahora no va a dar un paso atrás "acusado de ser responsable político de la existencia y uso de tarjetas".

En este sentido, ha indicado que el que crea que eso es "fácil" lo que puede hacer es "declararse culpable de tal cosa y al día siguiente salir por la mañana, entrar en una cafetería a tomar café y los que haya allí te miren como diciendo 'ese es el de las tarjetas'", ha aseverado Pérez, quien ha indicado que "la difamación personal es un arma" que no puede aceptar.

Así, ha hecho referencia al baile de 'La Yenka, y ha indicado que tanto el portavoz en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, como él "no es que estén dispuestos a dar un paso atrás" sino que han "bailado para todos los lados". "Hemos bailado la yenka, paso atrás, paso adelante, pasos a los lados", ha ironizado.

Ángel Pérez ha indicado que, precisamente, "en prueba de buena voluntad", ambos se apartaron y escribieron al coordinador general de su partido, Cayo Lara, para decirle que no iban a ser candidatos y que no iban a estar en órganos de dirección. "En mi caso lo dije el 13 de febrero de 2013, hace ya más de dos años", ha recordado.

En este punto, ha destacado que desde 2000 no tiene ningún cargo ejecutivo en IUCM y que el último que tuvo de carácter ejecutivo fue en la dirección federal como responsable de comunicación electoral nombrado por Cayo Lara. "Tal y como se están oyendo los aullidos, al final va a ser responsable Cayo Lara por nombrarme a mí responsable de comunicación electoral en la asamblea en la que accedió a la coordinación general", ha sentenciado con ironía.