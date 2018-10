Pérez a Garzón: "No aceptaré órdenes de un muchacho con ambición de poder"

Actualizado 26/02/2015 11:39:19 CET

Seguirá siendo portavoz del Grupo Municipal "mientras que la dirección regional de Madrid diga que así es"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, se ha dirigido al candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, para decirle que Izquierda Unida "no es un cuartel", que la última vez que recibió órdenes fue hace 39 años de "un señor con estrellas en los hombros y con competencia para hacerlo" y que no las aceptaría de "cualquier muchacho con ambiciones de poder".

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez ha sido especialmente duro con Garzón después de que éste declarara que IUCM es un proyecto federal y que tendría que asumir la resolución de la Presidencia Federal del 20 de febrero, que pasa por la expulsión del concejal y del portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo.

"Yo no sé en qué nos hemos gastado los trabajadores nuestros impuestos para que estudien algunas personas... La dirección federal dice en su resolución que son plenamente competentes para hacer lo que han hecho pero si son plenamente competentes deberán tener los recursos e instrumentos para hacerlo", ha lanzado.

Lo que no pueden hacer, en su opinión, es tomar la decisión de expulsarles "dejando sin competencias a Madrid" pero se las devuelven cuando se trata de aplicarlas. En este punto, Ángel Pérez ha recordado que IUCM tiene personalidad jurídica propia.

"En Madrid sólo puede haber una gestora o una intervención por voluntad de IUCM y sólo se puede expulsar a militantes de IUCM por decisión de IUCM porque IU federal no tiene afiliados ya que es una estructura resultante del acuerdo de las federaciones, que son las organizaciones que tienen militantes", ha explicado.

LA POLÍTICA "PRIMITIVA" DEL IMPERIO ROMANO

También ha recordado que tiene a su favor una resolución de la Comisión de Garantías regional, que establece que quien podría expedientarle en todo caso es la dirección de IUCM. Lo que ha ocurrido, con un expediente de expulsión emanado de la Presidencia Federal, le recuerda a "la política más primitiva del Imperio romano, que tomaba los pueblos por asalto, los invadía y luego pretendían colocar ejércitos autónomos, que son los que reprimirían a sus propios conciudadanos".

"Eso es propio de los imperios, de los poderes sin límite, de los poderes que se consideran omnipoderosos y yo espero que la dirección federal no cometa el error añadido a lo que ya ha hecho. Si la dirección federal cree que son competentes para esa decisión, que la lleve adelante con sus recursos", ha señalado en relación a su expulsión.

CAYO LARA, EL "INGENUO"

Y es que, como ha subrayado, él seguirá siendo portavoz del Grupo Municipal "mientras que la dirección regional de Madrid diga que así es". "El día que la dirección regional de Madrid me diga que yo no soy el portavoz de este Grupo dejaré de serlo porque es quien me lo puede decir y, en última instancia, el Grupo", ha apostillado.

Sobre el coordinador general, Cayo Lara, el portavoz en el Ayuntamiento cree que actuó de una manera "un tanto ingenua o quizás bienintencionada" cuando en noviembre, cuando se levanta la polvareda de las tarjetas black de Caja Madrid, se dice que van a "llegar más lejos que ningún partido" pidiendo responsabilidades "a quienes no han metido la mano", como él.