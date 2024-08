Angélica Liddell, 'El alcalde de Zalamea' y la extensión de Teatro a Mil de Chile, protagonistas de Canal en septiembre

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo montaje de Angélica Liddell, la versión del clásico 'El alcalde de Zalamea' firmada por José Luis Alonso de Santos o la primera extensión internacional del festival Teatro a Mil de Chile en Madrid protagonizan la oferta con que Teatros del Canal iniciarán en septiembre la nueva temporada escénica 24/25.

Tras su sonado estreno en el festival de Aviñón (Francia), 'Dämon. El funeral de Bergman' se subirá a las tablas de la Sala Roja entre el 13 y el 20 de septiembre, una instrospección de Liddell a la liturgia de la muerte y una invocación al cineasta sueco Ingmar Bergman, quien escribió el guion de su funeral como si fuera su última obra maestra.

Con esta obra, la polifacética artista catalana le toma la palabra al realizador escandinavo e invita al público a contemplar sus fantasías enterradas y terrores tácitos, hasta tener que enfrentarse al "demonio final", que advierte, no es la muerte, sino "la vanidad".

Rodeada de actrices y actores del Dramaten --el Teatro Nacional de Suecia-- y de sus habituales cómplices de su compañía, Liddell pone en escena esta propuesta que no ha estado exenta de polémica en su paso por el célebre festival de Aviñón, que en esta ha tenido a la lengua española como invitada. De hecho, la organización de Teatros del Canal advierte de que algunas escenas del espectáculo "pueden herir la sensibilidad del público".

Por su parte, del 19 de septiembre al 13 de octubre el director y dramaturgo José Luis Alonso de Santos, uno de los seis directores residentes en el nuevo modelo de gestión que Teatros del Canal inaugura esta temporada, pondrá en escena su versión de 'El alcalde de Zalamea' de Calderón de la Barca, la cual se estrenó este verano en la última edición del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá.

Alonso de Santos --autor de obras célebres del teatro español de los años 80 como 'La estanquera de Vallecas' o 'Bajarse al moro'-- presenta su primera producción como director residente de Teatros del Canal con esta nueva versión de uno de los grandes clásicos españoles que plantea la cuestión sobre qué es ser tolerante.

Esta producción de la Comunidad de Madrid, que podrá verse en la Sala Verde, está protagonizada por el actor Arturo Querejeta al frente de un elenco de 14 intérpretes.

'GEMELOS' INAUGURA LA EXTENSIÓN 'MADRID A MIL' EN CANAL HISPANIDAD

Por último, la Sala Roja acogerá los días 27, 28 y 29 de septiembre la representación de 'Gemelos', de Teatrocinema, enmarcada en el ciclo Canal Hispanidad --una de las apuestas de Teatros del Canal para esta nueva temporada--.

Se trata de la inauguración de la primera extensión del Festival Internacional Teatro a Mil de Chile, bajo el nombre de 'Madrid a Mil'. 'Gemelos', cuya puesta en escena se estrena en España, está basada en la novela de la escritora húngara Agota Kristof sobre la supervivencia de dos niños refugiados en tiempos de la Primera Guerra Mundial y con un destino marcado por el hambre, la humillación, el abandono, el abuso, la corrupción, la muerte y la soledad.

CANAL BAILA

Por otro lado, dentro del ciclo Canal Baila, los Teatros del Canal acogerán otra media docena de propuestas en septiembre. Así, EYAS Dance Project presentará 'Sensual Texion: Reloaded', los días 5 y 6 de septiembre en la Sala Negra.

Esta obra nace como reflexión artística y respuesta "a la violencia estructural que el patriarcado, las religiones, el colonialismo han ocasionado, reprimiendo las diversidades sexuales, estableciendo binarios rígidos, homogeneizando los afectos y borrando a las personas que existen fuera de los cánones normativos", subrayan sus responsables.

También en la Sala Negra, los días 10 y 11 de septiembre, Marta Nogal desarrollará 'Expectativas' cuyo origen creativo y conceptual está en la reflexión sobre la salud mental y al concepto de la identidad, los complejos procesos a través de los cuales se construye, las relaciones creadas y el camino como sociedad desde la concepción de las identidades individuales hacia el establecimiento de redes.

Alejandro Lara Dance Project propone en 'Latido y Tañido' (Sala Roja, 13 y 14 de septiembre) una reflexión sobre la relación entre el latido del corazón y el tañido de los instrumentos de cuerda, como metáforas de las emociones y los estímulos. A través de la danza, el ritmo, las castañuelas, el zapateado y la música en vivo, la obra invita al espectador a un viaje por las diferentes intensidades que ofrece el arte.

De nuevo en la Sala Roja, en este caso los días 19 y 20 de septiembre, se representará el espectáculo 'Dama de noche', de Marta Gálvez. En el cuerpo de una elegante dama danzante, la artista invita a viajar desde el crepúsculo que da comienzo al bello proceso del florecer, transitando todas las etapas que se circunscriben en torno a este fenómeno, como son la maduración, la polinización o el surgir de los frutos que adornarán de rojo y púrpura la opacidad de la noche. Todo ello en conexión con su ser, con su feminidad y con los recuerdos que convierten a la intérprete en esa flor que contemplar sobre el escenario.

Los días 24 y 25 de septiembre, sin salir de la Sala Roja, Miller De Nobili presenta 'There Was Still Time II', donde juega con el vacío para "hacer una pausa y reflexionar con los que están al lado" en un momento en que la gente "intenta sin éxito darle sentido a lo absurdo de su existencia".

Por último, Helena Martín pone en escena 'Carne de perro' (Sala Roja, 28 y 29 de septiembre). Esta pieza pretende transitar ese bosque oscuro desde un cuerpo perro hecho pedazos y agarrarse a la belleza salvadora.