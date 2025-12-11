La apertura de la L6 de Metro se adelanta y estará operativa a partir del 20 de diciembre

Archivo - Entrada de la estación de la línea 6 del Metro de Madrid situada bajo la calle del Doctor Esquerdo, inmediatamente al norte de la plaza del Conde de Casal, entre los barrios de Niño Jesús y Estrella, a 12 de julio de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que la apertura de la Línea 6 de Metro de Madrid se adelantará y estará operativa a partir del 20 de diciembre para dar servicio durante la Navidad.

Así lo ha dado a conocer la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha señalado que la apertura de esta línea, la más utilizada por los madrileños, se adelantará once días para poder usarse ya en el período navideño.

Desde el inicio de las obras del arco este, entre Legazpi y Moncloa, el pasado 6 de septiembre, el Gobierno regional ha establecido un servicio sustitutivo gratuito de autobuses que recorre este tramo en superficie y que utilizan cada jornada laborable alrededor de 130.000 pasajeros, a lo que se sumó un servicio de lanzaderas.

Los trabajos se desarrollan en el marco el proyecto de automatización que el Ejecutivo autonómico tiene previsto culminar en 2027, cuando la Circular se convierta en la primera de toda la red con conducción automática. Esta transformación permitirá aumentar la capacidad y la frecuencia del servicio en esta infraestructura, la más utilizada por los madrileños con 116 millones de viajeros en 2024.