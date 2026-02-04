Aprobado el Plan Municipal de Contratación 2026: más de 1.700 contratos se prevén licitar este año

El Ayuntamiento aprueba el Plan Municipal de Contratación 2026 con más de 1.700 contratos que prevé licitar este año - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha aprobado mediante decreto el Plan Municipal de Contratación (PMC) del Ayuntamiento de Madrid para 2026, que incluye un total de 1.733 contratos de áreas de Gobierno, distritos, organismos autónomos y empresas municipales.

"Es una medida que tiene como objetivo principal establecer la relación de contratos cuyo anuncio está previsto publicar durante este año, permitiendo anticipar las condiciones básicas para la gestión de servicios esenciales para la ciudad, asegurando una mayor concurrencia competitiva y una mejor optimización de los fondos públicos", ha detallado la concejala en un comunicado.

El plan incluye la identificación de la información básica de los mismos y acuerdos marco de obras, servicios, suministros, concesiones de obras y servicios y privados cuyo anuncio de licitación esté previsto publicar hasta el 31 de diciembre de 2026, independientemente de que la ejecución de la actividad se vaya a desarrollar en este ejercicio presupuestario o en posteriores. Estos contratos permitirán adjudicar obras y servicios por valor de alrededor de 5.000 millones de euros.

El PMC 2026 no incorpora los contratos vinculados a las inversiones financieramente sostenibles por su carácter sobrevenido, ni los contratos basados o específicos de acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición vigentes.

LICITACIONES DE ALTO IMPACTO

En la relación de contratos previstos para 2026, se encuentran varios expedientes de especial relevancia por su valor estimado y por su impacto en los servicios públicos que se prevé contratar. Entre los de mayor cuantía, destaca el contrato de concesión para el tratamiento de residuos domésticos y valorización energética en la planta de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez; con un valor estimado de 871 millones de euros.

El plan incluye también el servicio de recuperación de materiales en las plantas de tratamiento de Las Dehesas y La Paloma, con un importe estimado previsto de 140 y 53 millones de euros, respectivamente.

En materia de medio ambiente destaca también el contrato para la conservación, mantenimiento y limpieza de zonas verdes y arbolado viario, dividido en cinco lotes de distribución territorial que oscilan entre los 133 y los 171 millones de euros cada uno, sumando un impacto global superior a los 750 millones de euros.

Otras licitaciones de servicios de gran relevancia se extienden al contrato de apoyo a la gestión de Línea Madrid, valorado en 124 millones de euros, y al contrato de conservación de las áreas de juegos infantiles, áreas de mayores, circuitos deportivos elementales y zonas caninas municipales, con valor estimado de 58 millones de euros. Se añade también el contrato de los servicios para la gestión de los 19 centros integrales de atención a la mujer, con 51 millones de euros.

En lo que respecta a las obras nuevas, las más destacadas por importe son las licitaciones de urbanización del Paseo Verde del Suroeste sobre la cubrición de la A-5, con valor estimado de 62 millones de euros o las de recuperación de espacios en el complejo Azca por 60 millones.

Por último, en el caso de los suministros destacan los contratos de adquisición de autobuses eléctricos por la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), por importe cercano a los 100 millones de euros.

TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS

El Plan Municipal de Contratación destaca por una estructura técnica que combina diversos tipos de contratos para cubrir las necesidades integrales de la ciudad. El grueso de los expedientes corresponde a contratos de servicios y suministros, con 1.080 y 477 contratos, respectivamente.

Como en planes precedentes, el Ayuntamiento sigue apostando por la colaboración público-privada y ha programado contratos de concesión para algunos de los proyectos de inversión y servicio más relevantes como el tratamiento de residuos domésticos con recuperación de materiales y valorización energética de la planta de Las Lomas y algunos aparcamientos subterráneos y centros deportivos.

Para maximizar la eficiencia administrativa, el Ayuntamiento apuesta por sistemas de adjudicación que favorecen la racionalización técnica de la contratación, por lo que se potencia el uso de acuerdos marco y el despliegue de sistemas dinámicos de adquisición (SDA) para múltiples ámbitos, tal y como refleja el plan.

En cuanto a los organismos contratantes, el PMC contempla que los distritos liciten 356 contratos por valor estimado de 459 millones de euros, las empresas municipales alcanzarán los 807 contratos por 731 millones de euros y los organismos autónomos licitarán 90 contratos por 270 millones de euros de valor estimado.