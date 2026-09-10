Arco Verde se conectará con espacios naturales, estaciones de tren y autobuses interurbano para mejorar su accesibilidad

Un tramo del ‘Arco Verde’ entre Boadilla y Villaviciosa de Odón, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid conectará el corredor medioambiental Arco Verde con espacios naturales municipales, estaciones de tren y autobuses interurbanos para hacer este anillo central de 222 kilómetros un corredor más accesible, según ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER) que se celebra este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha adelantado que esta ampliación, denominada como Arco Verde Conecta, permitirá que el corredor ecológico se convierta en una "red cotidiana" de acceso a la naturaleza.

La iniciativa arrancará con un proceso de recogida de sugerencias con los ayuntamientos en el que trabajarán la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructura, y la de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Las aportaciones de los Gobiernos municipales permitirán definir conexiones y la viabilidad del proyecto.

El Arco Verde ofrece actualmente 32 rutas y más de 650 kilómetros para caminar o recorrer en bicicleta. Hasta el momento se han destinado a esta iniciativa unos 12,7 millones de euros, a los que se sumarán otros 900.000 euros más hasta 2028 para desarrollar nuevas conexiones y ampliar el trazado.

Este corredor conecta 24 municipios madrileños con los parques de la Cuenca Alta del Manzanares, el Curso Medio del río Guadarrama y el Sureste, así como numerosos parques periurbanos, a través de una red de sendas y caminos restaurados, así como vías pecuarias. A ello se le suma Arco Verde Universidad, que acerca los trazados al campus de la UNED en Las Rozas, de la Complutense en Somosaguas y de la Politécnica en Montegancedo, ambos en el término municipal de Pozuelo de Alarcón.

EL CAMPILLO RENACE EN EL SURESTE

El Gobierno madrileño también pondrá en marcha El Campillo Renace, un proyecto destinado a restaurar y mejorar el entorno de la laguna del Campillo, en el Parque Regional del Sureste, que se vio afectado por las fuertes lluvias de la primavera de 2025, con el objetivo de reabrir al uso público este espacio natural.

Para ello, se reacondicionarán el acceso y el camino que bordea la laguna, se abrirán nuevas sendas y se demolerán las estructuras que quedaron afectadas y en desuso tras las inundaciones, como el antiguo centro de educación ambiental y sus recursos asociados. Para esto, el Gobierno de Ayuso invertirá 1,3 millones de euros hasta 2028.

RECUPERACIÓN DEL SOTO DE LEGAMAREJO

Por otro lado, Ayuso ha anunciado también que su Gobierno destinará otros ocho millones de euros para recuperar el espacio histórico del Soto de Legamarejo, en Aranjuez, con el objetivo de proteger este entorno reconocido como Paisaje Cultural Patrimonial Mundial por la UNESCO en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama como parte de los sotos del Real Sitio creados en el siglo XVI para disfrute de la monarquía.

El periodo de actuación es de 2027 a 2034 y el proyecto buscará devolver a este entorno su valor agrario, ambiental y patrimonial a lo largo de sus 650 hectáreas. Bajo la dirección de profesionales del El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), las actuaciones pasarán por la mejora del arbolado, la red de riego, las infraestructuras, elementos patrimoniales, caminos y accesos.

INNOVACIÓN GASTRONÓMICA Y NUEVOS PROYECTOS PARA EL SECTOR

Por su parte, el Centro de Innovación Gastronómica, también gestionado por el IMIDRA, trasladará su sede a partir de 2027 al Mercado de San Fernando, en el barrio madrileño de Lavapiés gracias a una inversión de 1,3 millones para acondicionar el espacio interior. Esta maniobra también busca reforzar la colaboración con el tejido empresarial y el sector hotelero, de restauración y catering (HORECA).

Además, Ayuso ha avanzado la puesta en marcha de 'Madridfood Next', una iniciativa que se centrará en impulsar la empleabilidad del sector mediante actuaciones de información, orientación profesional, intermediación laboral, motivación, asesoramiento en la búsqueda de trabajo, diagnóstico de perfiles y competencias y desarrollo de itinerarios.

Con una inversión cercana a medio millón de euros, prestará especial atención a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, al tiempo que servirá para conectar talento y empresas y promover modelos de trabajo respetuosos con le medio ambiente y los recursos naturales.

Por otro lado, el Gobierno regional patrocinará el Salón Internacional del Vino en Madrid (WineMad), que se celebrará en Ifema en marzo de 2027 con la presencia de vinos rosados, blancos y tintos de las bodegas de Denominación de Origen Vinos de Madrid. La feria reunirá a bodegas, distribuidores, importadores y expertos de todo el mundo en "el mejor escaparate" para la producción regional.