Arranca la campaña del aceite en Madrid tras un impulso a su DOP que ha conseguido singularizar 20.000 hectáreas

Archivo - (I-D) El presidente de la Unión Cooperativas de la CAM, Mariano García Patrón; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a las instalaciones de Recespaña Sociedad Cooperativa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este martes la almazara de la empresa Oleum Laguna en Villaconejos, coincidiendo con el inicio de la campaña del aceite, tras un impulso a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceites de Madrid que ha conseguido singularizar 20.000 hectáreas.

Desde el lugar, la dirigente autonómica ha subrayado que negocios como este, "ejemplo perfecto del relevo generacional tan necesario", demuestran que "dedicarse al campo en la Comunidad de Madrid merece la pena", según recoge el Gobierno autonómico en un comunicado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha resaltado los 12,1 millones en ayudas del Gobierno madrileño al sector del olivar en 2025, que han contribuido a que en tan solo cinco años el terreno dedicado a este cultivo se haya incrementado un 1,8%.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Europea reconoció hace dos años la DOP Aceites de Madrid, y en este tiempo ha conseguido aglutinar 13 marcas y otras tantas almazaras, comercializando 18.600 botellas en su primera campaña 2023/24.

Además, ha recibido una veintena de premios en concursos internacionales en Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Israel, China o Japón. Es por ello que también ha destacado iniciativas como la Ruta Oleoturística de la Comarca de Las Vegas y Alcarria, nacida para impulsar el turismo rural y la oferta agroalimentaria de calidad en los municipios.

El recorrido incluye experiencias y actividades en Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Chinchón, Colmenar de Oreja, Loeches, Tielmes, Titulcia, Perales de Tajuña, Valdilecha, Villaconejos y Villarejo de Salvanés.

Con este mismo objetivo ha nacido la experiencia piloto Historias con Vida, para dar a conocer la historia y las costumbres de los pueblos de la región "de la mano de sus protagonistas, los vecinos, especialmente los mayores", ha explicado la presidenta.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha subrayado la calidad de otros productos madrileños como los vinos, también con Denominación de Origen Protegida, que aglutinan a 43 bodegas, más de 2700 viticultores y casi 6000 hectáreas de viñedo, o la Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de Guadarrama que comercializó en 2024 1,5 millones de kilos.

También, se ha referido a la venta de 600.000 litros de anís de Chinchón y los 650.000 kilos de aceitunas de Campo Real, sin olvidar el trabajo para la creación de nuevas figuras de calidad como las fresas y los espárragos de Aranjuez, el ajo fino de Chinchón o la miel de Madrid.

"Somos conscientes de que nuestro sector primario y agroalimentario es cada vez más importante", ha indicado la presidenta, quien ha destacado como ambos suponen el 3,7% del PIB si se incluye la distribución, dando empleo a 200.000 personas, con más de 1.500 empresas para llegar a 7 millones de consumidores y superando los 2.600 millones sus exportaciones.

En esta apuesta por el campo, ha proseguido, el Ejecutivo autonómico ha destinado 152 millones de euros en ayudas en esta legislatura para proyectos como Pueblos con Vida.

Con él, se pretende impulsar la vida rural a través de la cultura y gastronomía, con otra medidas como disponer de cajero automático en todos y cada uno de los municipios.

"También estamos dando apoyo a la hostelería, al comercio rural, el embellecimiento de nuestros pueblos o, por ejemplo, deducciones fiscales para la compra o para el alquiler de vivienda en los lugares más pequeños o más alejados de la capital donde queremos llevar vida. Queremos que gente joven y de todas las edades vengan a vivir a todos los rincones", ha concluido.