Arranca Sesión Vermú: Hinds, Escandaloso Xpósito y Alavedra abren la nueva edición en Alcalá, Manzanares y Pedrezuela

Archivo - Uno de los conciertos de Sesión Vermú. - SESIÓN VERMÚ - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hinds, Joseluis, Gazella, Escandaloso Xpósito, Alberdi, Marban, Alavedra, .bd. y Carencias Afectivas inauguran este sábado la séptima edición de Sesión Vermú en los municipios de Alcalá de Henares, Manzanares El Real, Pedrezuela y Villaviciosa de Odón.

Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la iniciativa cuenta con la participación de 50 bandas y solistas, busca apoyar la música joven emergente, tanto nacional como madrileño, a la vez que incentivar el turismo de proximidad, invitando a descubrir algunos de los rincones más atractivos de la región durante la primavera.

En el parque O'Donnell de Alcalá de Henares, la psicodelia rock de Gazella abrirá la jornada a las 13 horas. Posteriormente, llegarán las íntimas melodías de joseluis, a las 18 horas y Carlota Cossials y Ana Perrote, quienes presentarán su disco 'Viva Hinds, a las 19.30 horas.

Además, la fusión de hip hop, jazz y R&B de Alberdi y Escandaloso Expósito llenará la plaza del Pueblo de Manzanares El Real, con pases a las 12.30 y a las 14.00 horas, respectivamente. Por su parte, la nostalgia post punk de Marban y el pop de Alavedra sonarán en Pedrezuela en el mismo horario, mientras que la música de Carencias Afectivas y .bd. resonará a esas horas en la plaza de la Constitución de Villaviciosa de Odón.

Ya el domingo, habrá una nueva cita con .bd. y Marban en Alcalá de Henares en el parque O'Donnell, a las 12.30 horas y 14 horas, respectivamente, y Alavedra y Gazella en el mismo horario en la plaza mayor de Colmenar de Oreja. Asimismo, Alberdi y Escandaloso Expósito tocarán en la plaza de la Constitución de Pedrezuela en esas horas, al igual que Max Secreta y joseluis en la plaza del Pueblo de Manzanares El Real.

83 CONCIERTOS

Hasta el 2 de mayo, el público podrá disfrutar de 83 conciertos gratuitos de Triángulo de Amor BizarroRepion, La Paloma, VVV [Trippin'you], Las Petunias, Marisa Valle Roso, Anna Andreu, Baloncesto, Begut, Bum Motion Club, Carmen Lancho, Casapalma, DE FEM, Dear Joanne, Diamante Negro, Escandaloso Xpósito, Espíritu System, Estrogenuinas, From, Gazella, Julia Amor, Juventude, La 126, La Plata, Laaza, Laia Alcolea y Los Yolos.

También participarán Max Secreta, Medalla, MINIÑO, Mordaza, Nico, Niños Raros, Patricia Lint, RATA, Rata Negra, Restinga, Rita Ojanguren, Romero Gárate, Sistema Nervioso, Space Surimi, Toldos Verdes y Wet Iguanas, además de los ya mencionados.

GRATIS HASTA COMPLETAR EL AFORO

Las actuaciones se realizarán en algunas de las plazas y rincones monumentales de 24 municipios de la Comunidad de Madrid, de forma que el espectador podrá descubrir la riqueza patrimonial de la región y su gastronomía. El acceso a todos los conciertos es gratuito hasta completar el aforo y no es necesaria reserva previa.

Así, se incorporan este año Becerril de la Sierra, Brunete, El Atazar, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Pedrezuela, Villamanrique de Tajo y Villaviciosa de Odón, mientras que repiten Alcalá de Henares, Aldea del Fresno, Aranjuez, Arganda del Rey, Buitrago del Lozoya, Chapinería, Chinchón, Colmenar de Oreja, La Cabrera, Loeches, Manzanares El Real, Navalagamella, Nuevo Baztán, Pelayos de la Presa, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna y Villanueva del Pardillo.