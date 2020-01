Una asociación vecinal de Villaverde denuncia pintadas fascistas en su sede

Publicado 08/01/2020 14:39:52 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación vecinal Unidad Villaverde ha alertado de las pintadas de carácter "fascistas" que han sufrido esta noche en su sede, que comparten también con OMC radio comunitaria y una asociación de fotografía del distrito.

Entre las pintadas que ha compartido la propia asociación de vecinos en su cuenta de Twitter se puede leer 'comunismo igual a miseria y muerte; 'Fascismo igual a unidad y progreso', 'Por la conservación y diferenciación de los pueblos del mundo: diferenciar no es discriminar' y 'Obrero que no te engañen, fascismo no es terror, es unidad y amor".

"Nuevas pintadas, en este caso xenófobas y racistas en la sede y en los alrededores del colegio Nebrija y colonia de la Renfe. Se equivocan quienes piensan que con odio y miedo nos callarán", han avisado desde la asociación.

En declaraciones a Europa Press, una portavoz de la junta directiva de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), y miembro de la asociación de vecinos, Silvia González, ha lamentado las pintadas que se han producido esta noche, algo que dice que no es la primera vez que ocurre.

Estos ataques se deben a la labor que realizan como el apoyo a huelgas feministas, ya que han sido acusadas muchas veces de "feminazis" y esta vez creen que se debe a "una campaña más política" tras la formación del nuevo Gobierno.

Hace un año ya denunciaron ante la policía estos hechos y llevaron a Pleno una declaración institucional para que los grupos del distrito mostraran su repulsa, algo que, asegura, volverán a solicitar para que se apruebe por unanimidad dicha condena.

Por su parte, la Fravm, a través de esta red social ha trasladado su "condena" ante este nuevo "ataque de signo fascista" y ha mostrado su solidaridad a los compañeros de la asociación vecinal. "Somos barrio abierto, plural y tolerante", ha avisado.