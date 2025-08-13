Asociaciones exigen un protocolo de rescate y atención animal en planes de emergencias tras el incendio de Tres Cantos

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Fundación Salvando Peludos, Fundación Animal Guardians y el canal Animales con Derechos han denunciado este miércoles la ausencia de protocolos de rescate y atención animal en los planes de emergencia de la Comunidad de Madrid y han reclamado que se incluyan de manera urgente.

Una exigencia que se produce tras el incendio originado este lunes en Tres Cantos, que ha afectado a una superficie estimada de unas 2.000 hectáreas, y que ha causado la muerte de 27 caballos y cientos de ovejas.

Un equipo encabezado por Fernando Sánchez de Salvando Peludos y Animales Con Derechos acudió al foco del siniestro con varias veterinarias voluntarias, que atendieron entre 80 y 100 animales. En todos los casos, "y ante sufrimientos irreversibles, no fue posible otra intervención que eutanasia humanitaria".

Durante la intervención, el equipo pidió a titulares de explotaciones que retirasen de inmediato los cadáveres de animales eutanasiados para evitar daños a la fauna carroñera. No obstante, según han explicado, las autoridades determinaron que esa retirada "no era prioritaria".

Al hilo, han afeado que, mientras los voluntarios de la Fundación Salvando Peludos trataban de dignificar la vida y la muerte de estos animales --"seres sintientes reconocidos como tales por el Código Civil y no mercancía", alegan-- algunos ganaderos valoraban únicamente el impacto económico y se trabajaba con las aseguradoras en valorar el daño.

"Los animales son seres sintientes, pero los humanos seguimos ignorando esta realidad. En emergencias, la ley obliga a tener y aplicar protocolos para los animales; sin embargo, no se cumple. Debemos exigir a quienes nos gobiernan que no dejen de lado a los animales, sean de la especie que sean. No podemos seguir mirando a otro lado frente a la falta de protocolos", ha indicado Fernando Sánchez, presidente de Fundación Salvando Peludos y Animales con Derechos.

UNA OBLIGACIÓN "INCUMPLIDA"

Estos colectivos han recordado que la Ley 7/2023, en su artículo 21, recoge que los Planes de protección civil "contendrán medidas de protección de los animales. Así, remarcan que la Comunidad de Madrid debería haber incluido la protección de los animales en los protocolos de rescate y atención animal del PLATERCAM (Plan Territorial de Protección Civil) y del INFOMA (Plan de Protección Civil contra incendios forestales).

"Hoy, esos protocolos no existen. Esta omisión supone un incumplimiento legal, no solo un fallo ético. Exigimos el cumplimiento de la ley de manera urgente", ha apuntado Lola García, abogada de Animales con Derechos y presidenta de la Red Estatal de la Abogacía Animalista (REAA).

Igualmente, han trasladado su reconocimiento y afecto a la familia del hombre fallecido al intentar salvar caballos en la hípica de Tres Cantos. "La falta de protocolos no solo cuesta la vida de animales, también de personas que los cuidan. Es hora de que entendamos esto. La Comunidad de Madrid al no desarrollar e implementar en los planes de protección civil medidas de protección de los animales está incumpliendo la ley. Lo de Tres Cantos no fue inevitable: sin un protocolo, cada minuto se improvisa", ha subrayado Marta Esteban Miñano, presidenta de la Fundación Animal Guardians y fundadora de Animales con Derechos.

En este marco, la portavoz ha reclamado una cadena de mando única, una bolsa pública de veterinarios de emergencias adscrita al 112, procedimientos de apertura segura de cercados y formación obligatoria para explotaciones, hípicas y protectoras. "Con estas medidas, muchos animales y personas estarán a salvo la próxima vez", ha alegado.

COMPROBACIÓN SOBRE EL TERRENO

Según explican las asociaciones que acudieron al lugar, los equipos constataron "tensión y descoordinación por no existir un protocolo autonómico de emergencia para animales integrado en PLATERCAM/INFOMA". Además, veterinarias voluntarias relataron que muchas ovejas murieron pegadas a la alambrada intentando huir del fuego, cuando un simple corte o apertura controlada habría permitido escapar a parte del rebaño.

Asimismo, denuncian la difusión de vídeos de personas riéndose en lugar de socorrer o avisar y reclaman que se investiguen este tipo de "conductas insolidarias".

"Las veterinarias desplazadas nos decían que los animales estaban pegados a las vallas, a las que se habían dirigido con la intención única de salvarse. Ver cómo intentaban huir del fuego sin poder escapar ante la mirada de personas con poca empatía debería ser considerado un delito de omisión de socorro. ¿Qué habría ocurrido si hubieran sido personas humanas detrás de esas vallas?", se pregunta Cristina Marcos, portavoz de Animales con Derechos.

RECLAMACIONES

En este marco, las organizaciones exigen que se apruebe y active "de inmediato" un Protocolo Autonómico de Protección Animal en Emergencias, integrado en PLATERCAM e INFOMA, con medios reales para aplicarlo, así como formación y coordinación entre 112, Bomberos, Agentes Forestales, Ayuntamientos, colegios veterinarios y entidades de protección animal.

También reclaman mecanismos claros de apertura/evacuación de recintos (paddocks, naves y cercados) con cobertura legal para actuantes, priorizando salvamento seguro de animales y personas y la retirada urgente de cadáveres y gestión responsable en incendios para proteger a la fauna carroñera y evitar riesgos sanitarios y ambientales.

Finalmente, solicitan la revisión normativa para sancionar la inacción ante animales en peligro y, en su caso, impulsar reformas que tipifiquen de forma expresa la omisión de auxilio a animales en contextos de emergencia.