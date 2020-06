Aumento de aforo, turistas en Barajas y parques infantiles abiertos en Madrid, con el fin del estado de alarma

Este domingo se entra en la primera fase del plan de la Comunidad para llegar a la nueva normalidad

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid entra este domingo en la primera fase del plan de la Comunidad de Madrid para alcanzar la nueva normalidad con garantías tras decaer el estado de alarma; una etapa que se prolongará hasta el 5 de julio y en la que llegarán los primeros turistas internacionales al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se permitirá la movilidad interprovincial, se habilitarán los parques infantiles y se ampliarán los aforos permitidos.

Con el fin del estado de alarma concluirán las restricciones a la movilidad y el turismo internacional volverá al abrirse España a la Zona Schengen de nuevo. Estos pasajeros, según adelantó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes se someterán a tres controles: se les tomará la temperatura, se les hará una observación visual sobre su aparente estado de salud y se registrarán sus datos de localización.

Si el viajero no supera satisfactoriamente alguno de estos tres requisitos, será examinado por un médico y, en función de su diagnóstico, derivado a los sistemas asistenciales de la Comunidad Autónoma que corresponda para ponerle en cuarentena si fuera necesario o incluso hospitalizado.

Con el fin del estado de alarma el peso de las medidas post-Covid recaen en las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo madrileño presentó este viernes su hoja de ruta con medidas en materia de salud pública y de seguridad ciudadana; divididas en dos etapas, una primera hasta el 5 de julio y la segunda desde el día 6.

TERRAZAS AL 80% Y ESPACIOS INTERIORES AL 60%

Con la entrada en la primera fase de a transición regional con carácter general, el aforo en espacios cerrados sea del 60 por ciento y, a partir del 6 de julio, del 75 por ciento. En zonas abiertas, principalmente terrazas, la ocupación será del 80 por ciento y, a partir del 6 de julio, del 100 por ciento, siempre manteniendo la distancia social mínima de 1,5 metros e incidiendo en el uso de mascarilla y en las medidas higiénico-sanitarias.

Este aforo se aplicará a espacios como bibliotecas, parques comerciales, museos, autoescuelas , parques de atracciones, congresos y locales de hostelería. En este último caso el consumo dentro podrá realizarse en barra o sentado en mesa, donde la ocupación máxima será de 25 personas por mesa o agrupación de mesas.

Las instalaciones funerarias no podrán superar el 75 por ciento de su aforo y los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en zonas cerrados.

La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75 por ciento de su capacidad y las bodas y otras celebraciones podrán realizarse siempre que no se supere el 75 por ciento de ocupación del aforo del sitio elegido y podrán asistir un máximo de 150 personas en espacios al aire libre y de 75 en espacios cerrados.

En cuanto a hoteles y alojamientos turísticos, hasta el 5 de julio la ocupación de las zonas comunes no podrá superar el 60 por ciento de su aforo, que podrá ser de hasta el 75 por ciento a partir de esa fecha. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse con un aforo máximo de 20 personas, preferentemente al aire libre y evitando el intercambio de material. Los albergues tendrán una ocupación del 50 por ciento hasta nueva indicación.

VISITAS A LAS RESIDENCIAS, EDUCACIÓN Y TRANSPORTES

Hasta el 5 de julio permanecerán cerrados los centros de servicios sociales, excepto las residencias. A partir de dicha fecha los centros de servicios sociales podrán ir reanudando su actividad a medida que la Comunidad permita su reapertura estableciendo las condiciones específicas para el desarrollo de su trabajo.

En el caso de la educación, a partir del 1 de julio, los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil podrán volver a las aulas, de forma voluntaria y con preferencia para aquellos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su domicilio. Los centros tendrán que ofrecer los horarios y servicios que prestaban hasta el 11 de marzo.

El transporte público mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas para los mayores de seis años, mientras que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid elevará desde el lunes su oferta en hora punta al 100 por cien, lo que se suma a la posibilidad de ocupar la totalidad de las plazas para viajeros, menos la fila posterior al conductor en aquellos vehículos que no tengan mampara. En el caso de viajar de pie, el límite se amplía de 2 a 3 personas por metro cuadrado

En taxis y VTC se elimina la limitación de dos pasajeros por cada fila adicional a la del conductor y se permite una ocupación de hasta tres personas por fila de asientos, con independencia de que convivan o no en el mismo domicilio, pero se mantiene la limitación que impide ocupar la plaza del copiloto.

PISCINAS Y DEPORTE

En cuanto a las piscinas recreativas mantendrán, hasta nueva orden, un aforo máximo del 50 por ciento; , mientras que las piscinas deportivas contarán con un aforo del 75 por ciento. A partir del 6 de julio no tendrán límite de aforo, manteniendo en las zonas de estancia la distancia de 1,5 metros entre sus usuarios. El 1 de julio abrirán las piscinas gestionadas por la Comunidad.

Por su parte, hasta el 5 de julio, la actividad física y deportiva no federada y al aire libre se podrá realizar de forma individual o colectiva hasta un máximo de 25 personas a la vez. En instalaciones y centros deportivos, también al aire libre, esos grupos de 25 personas no pueden superar el 75 por ciento del aforo máximo permitido. Después no habrá límite de aforo siempre que se respete la distancia de seguridad. En los gimnasios la actividad grupal tendrá una capacidad máxima de 20 personas y sin contacto físico.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Las bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones y monumentos podrán hacer visitas de grupos serán de un máximo de hasta 25 personas, incluido el monitor o guía; mientras que los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas y sin superar el 60 por ciento del aforo permitido en cada sala hasta el 5 de julio; desde el 6 de julio, el límite será del 75 por ciento. Hasta el 5 de julio, las salas y espacios multiusos polivalentes no podrán superar el 20 por ciento del aforo permitido.

PARQUES INFANTILES Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Tanto los parques infantiles como zonas recreativas, pistas de skate o espacios de uso público al aire libre similares podrán estar abiertos siempre que se respete un aforo máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados en el recinto; menos los "tipo parque de bolas" que no reanudarán su actividad.

Se permiten también los campamentos de actividades de tiempo libre infantil y juvenil (con 300 asistentes al aire libre y 75 en espacios cerrados) y se prohíbe el baño en ríos, lagos y pozas y zonas fluviales. Asimismo, continuarán cerradas las áreas recreativas de los montes, salvo que se pueda garantizar que no se supera el 75 por ciento del aforo, así como la desinfección de merenderos. Además, se podrá controlar el acceso a aparcamientos, zonas de descanso y sendas de los espacios naturales de la región.

CENTROS COMERCIALES Y MERCADILLOS

Por último, en centros y parques comerciales abiertos al público, hasta el 5 de julio, se limitará el aforo al 60 por ciento de sus zonas comunes, que posteriormente se elevará hasta el 75 por ciento. Los mercadillos, por su parte, tendrán un límite de aforo del 60 por ciento en la primera etapa y desde el 6 de julio se eleva al 75 por ciento. En este caso, los ayuntamientos podrán aumentar la superficie destinada al mercadillo, trasladar su ubicación, habilitar nuevos días para el ejercicio de la actividad, prever alternar puestos o ampliar horarios.