Avalmadrid activa una línea especial de avales gratuitos para empresas y autónomos afectadas por incendios

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avalmadrid ha activado una línea especial de avales gratuitos para empresas y autónomos que se han visto afectados por los incendios registrados este verano en la Comunidad, con el originado en Tres Cantos entre los más graves.

En concreto, la Sociedad de Garantía Recíproca ofrece avales gratuitos con una única comisión de estudio del 1% sobre el total de la operación durante toda su vigencia, han apuntado desde Avalmadrid en un comunicado.

Para acceder a ella, los interesados pueden contactar y presentar sus solicitudes a través de la web de Avalmadrid o mediante sus gestores habituales, quienes orientarán en el proceso de documentación, evaluación y concesión.

La medida pretende "aliviar" el impacto económico del "desastre" de Tres Cantos, que afectó especialmente a Soto de Viñuelas y quemó una superficie cercana a las 2.000 hectáreas, pero también busca ayudar a otras localidades de la Comunidad de Madrid que se han visto afectadas por incendios como Colmenar Viejo o Aldea del Fresno.

"Queremos responder con efectividad ante la emergencia social y económica que afrontan estas zonas de la Comunidad de Madrid con el fin de ayudar a reactivar su actividad empresarial cuanto antes y que su tejido empresarial pueda acceder de inmediato a la financiación que necesiten para recuperarse y continuar operando. Un paso clave para volver a ser competitivas, generar puestos de trabajo y desarrollo económico en la región", ha explicado el director general de Avalmadrid, Lorenzo Alonso.

En un comunicado, la entidad ha recalcado que este compromiso se suma al "papel tradicional de Avalmadrid como garantía y acompañamiento financiero ágil y accesible para autónomos, pymes y emprendedores en la Comunidad de Madrid".