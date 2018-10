Avanzan las negociaciones para el nuevo convenio de Policía Municipal a la espera de un nuevo texto en septiembre

Publicado 16/08/2018 20:56:50 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones sobre el nuevo convenio de Policía Municipal de Madrid siguen avanzando, aunque lentamente, a la espera de que los sindicatos reciban un nuevo texto por parte del Ayuntamiento en la siguiente reunión, fijada para el 5 de septiembre.

Hoy se ha reunido de nuevo la mesa técnica de negociación del acuerdo de Policía Municipal, un encuentro que ha durado casi seis horas y que ha contado con la presencia de las cinco centrales sindicales con representación (CPPM, CSIT-UP, CCOO, UPM y UGT) y el jefe de Gabinete del concejal delegado de Seguridad y Emergencias del Consistorio, Javier Cubas.

El Ayuntamiento ha señalado en un comunicado tras la reunión que siguen trabajando y acercando posturas para alcanzar un acuerdo sindical en Policía Municipal, "que garantice las necesidades y los servicios en la ciudad, que mejore la planificación de los operativos, garantizando derechos laborales (libranzas, fines de semana, vacaciones) y se reconozca el esfuerzo de la plantilla provocada por el déficit de plantilla, que es consecuencia de la falta de planificación de la Corporación anterior (cinco años sin sacar una sola plaza para Policía Municipal) y el aumento de actividad de la ciudad".

Por su parte, el representante de CSIT-UP, Francisco Horcajo, ha manifestado a Europa Press que esperan que el nuevo texto sobre el convenio "no sea como las propuestas anteriores y aborde temas económicos y también sobre la suspensión de derechos", y que no empeore el preacuerdo de antes de verano, que fue rechazado por amplia mayoría de la plantilla que votó en referéndum.

"En la treintena de reuniones que hemos mantenido con este equipo de Gobierno les habíamos dejado claro en qué conceptos tenían que mejorar. Por eso les hemos pedido que antes de la nueva reunión del día 5, que antes no se puede realizar por sus cuestiones de agenda, nos pasen el texto y así decidiremos si ir o no a la reunión, para no estar perdiendo el tiempo", ha dicho.

Horcajo ha reiterado que están de acuerdo con que se fijen jornadas ampliadas para que los agentes pueden realizar más horas en determinadas circunstancias pero ha criticado que "al final para ganar más dinero hay que trabajar más, cuando otros colectivos municipales ya ganan más porque les han subido el complemento específico o el nivel, sin trabajar más horas".

"Queremos el mismo tratamiento que el resto de colectivos, porque no vamos a ser los tontos del Ayuntamiento", ha dicho el portavoz sindical, quien ha reiterado que mantendrán las medidas de conflicto, aunque no sacarán la figura del 'Oso Moroso' estos días porque tanto la alcaldesa como el edil de Seguridad están de vacaciones. Tampoco lo hicieron ayer, día de la Virgen de la Paloma, por "respeto" a los actos institucionales, aunque sí colocaron una pancarta al paso de la procesión, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación de la Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón, ha explicado a Europa Press que durante la reunión de hoy se ha llegado a unos mínimos consensos sobre los tipos de jornadas ampliadas para que la ciudad pueda contar con más agentes para determinadas jornadas, ya que en la actualidad existe un "déficit considerable" de policías municipales en la capital.