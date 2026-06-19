Aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región y posibles tormentas en la mitad sur

Archivo - Panorámica de Madrid bajo la lluvia, a 25 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso por alerta amarilla por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid, así como el de peligro de tormentas en la mitad sur de la región.

En concreto, el aviso por temperaturas se aplica a toda la región desde las 13 a las 21 horas, con previsiones de 37ºC para el sur, 36ºC en la zona del Henares y 34ºC en cotas inferiores a los mil metros en la Sierra de Madrid.

Por su parte, el aviso por tormentas estará activo en el área Metropolitana y Henares y en la zona Sur, Vegas y Oeste desde las 18 horas hasta la medianoche. Existe la posibilidad de rachas de muy fuertes de viento y precipitaciones en forma de granizo.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado este aviso a ayuntamientos y organismos. La Aemet ya advirtió a mediados de semana de la llegada de la primera ola de calor de este verano.