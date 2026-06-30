El Ayuntamiento adjudica en 2025 hasta 2.515 millones de euros en contratos, con una caída de la contratación menor

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y sus empresas adjudicaron en 2025 hasta 2.515 millones de euros en contratos, ha cifrado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en el Pleno de Cibeles, donde ha dado cuenta de la memoria del registro de contratos del ejercicio pasado.

Esa cifra se aproxima al promedio anual de los últimos cinco años, de 2.788, "lo que expresa la enorme importancia de la contratación en la gestión municipal y el extraordinario impacto sobre la economía de Madrid".

"Muy por encima de cualquier otra entidad, el Ayuntamiento de Madrid presenta datos medios de adjudicación de contratos públicos que sólo superan comunidades autónomas de Andalucía, Madrid y Cataluña mientras que se sitúa en niveles parecidos a los de la Generalitat de Valencia", ha descrito.

La contratación menor ha descendido, de los 6.644 contratos en 2021 a los 4.651 en 2025, muy lejos de los 27.948 contratos en el año 2024 en Barcelona, ha indicado la delegada, que ha señalado que el indicador de porcentaje de licitaciones con oferta única ha bajado un 19,11%.

"Tenemos un compromiso real con las pymes", ha subrayado a continuación. Así, en 2025 el 65,15% de las entidades adjudicatarias fueron pymes, "muy por encima de los valores de contratación de las administraciones autonómicas (54,4%), estatal (56%) y local (57%)".

El Ayuntamiento tarda 102 días en un contrato del procedimiento completo, cuando la Unión Europea recomienda que sean menos de 120 días, en las comunidades autónomas 126 y en el Estado 108.

Igualmente el 72% de los contratos, excluidos contratos menores basados, incorporan cláusulas sociales vinculadas, entre otros a seguridad, salud laboral, a igualdad, accesibilidad o estabilidad en el empleo. Además se ejecutaron 10,8 millones de euros en contratos reservados a centros especiales de iniciativa social y empresas de inserción.