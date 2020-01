Ayuntamiento de Boadilla suspende taller para prevenir violencia de género tras recibir quejas de un colegio

Publicado 24/01/2020 17:30:24 CET

BOADILLA DEL MONTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Boadilla ha cancelado el contrato con la adjudicataria de un taller para prevenir la violencia de género en los institutos, tras las quejas recibidas por un colegio.

Según ha adelantado 'El País' este viernes, el contrato ha sido cancelado por el Consistorio tras las quejas recibidas por un colegio concertado.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que "se canceló" el contrato con dicha cooperativa porque "no se estaba satisfecho con el servicio" que esta entidad estaba ofreciendo, así que, "tal y como permite la Ley de Contratos, se procedió a la extinción del mismo".

"Además, se evaluó que los talleres no se estaban ajustando al programa presentado en un primer momento por esta institución", han añadido. Estas fuentes señalan que como Ayuntamiento, seguirán "luchando contra la violencia contra la mujer con iniciativas eficaces".

Por ello, citan iniciativas como que Metro Ligero ilumine su trazado a su paso por el área urbana del municipio, "aumentando la seguridad de las calles".

"Además, seguimos ofreciendo innumerables iniciativas que luchan contra esta lacra, como cursos de defensa personal femenina, atención psicológica, acciones de concienciación", han puntualizado.

Desde el Consistorio han subrayado que el Ayuntamiento "sigue y seguirá ofreciendo formación" a "todos" los centros educativos del municipio sobre "temas de preocupación general", como "puede ser la educación vial", el "consumo de drogas entre los jóvenes" o "la violencia contra la mujer".

Así, han explicado que estos talleres se "vehiculan no solo a través de empresas" sino también a través de las unidades de Policía Local especializadas en estas materias o los técnicos de la Casa de la Juventud.

"Tanto los alumnos de los colegios como de los institutos que se adhieren libremente a nuestra oferta, pueden conocer de primera mano la ley o casos reales sobre estos asuntos", han concluido.

CANCELACIÓN "SIN NINGÚN MOTIVO"

Por su parte, uno de los socios de la cooperativa adjudicataria, en declaraciones a Europa Press, ha detallado que el Ayuntamiento "canceló" el contrato el 28 de noviembre del año pasado "si ningún motivo".

Así, ha indicado que en los dos institutos públicos que se impartió "no hubo ningún problema" y que al parecer las quejas "se presentaron desde un colegio concertado".

"No nos salimos del guión. Lo mismo que se hizo en los institutos públicos es lo mismo que se hizo en el colegio concertado. No sabemos a raíz de qué se cancela el contrato. El Ayuntamiento no nos lo dice", ha señalado.

"Este proyecto con el cual nos proponemos llevar a los IES de Boadilla claves que ayuden a detectar todas las formas de violencia machista, identificar diferentes modelos de vínculos afectivos, y reforzar actitudes que favorezcan las relaciones de buen trato, y construir referentes culturales que eviten las discriminaciones y la violencia de género", señala la cooperativa en un comunicado.

Los responsables del taller han asegurado que la "evaluación del proyecto ha sido muy positiva" y han afirman que el alumnado "reconoce haber identificado nuevas formas de violencia que no conocía", y "dicen estar más sensibilizado ante esta problemática".

"El profesorado de los IES y las personas educadoras que han impartido las diferentes sesiones también han valorado muy positivamente la participación del alumnado en el los talleres, y la respuesta a los mismos", concluyen.

"NO ESTABA ADAPTADO A LAS EDADES" DE LOS ALUMNOS

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el director del colegio concertado en el que tuvo lugar el taller, ha detallado que comunicaron al Ayuntamiento la decisión de suspender la actividad en su centro porque el contenido "no estaba adaptado a las edades" de los alumnos.

"Decidimos suspenderlo y ya está. Esto fue en noviembre. A partir de ahí no sé lo que ha pasado. Aquí no hay ningún pin parental. Simplemente un colegio que tiene un proyecto educativo que impartir a los niños y que tenemos que velar por que esté adaptado a su edad. Es algo completamente natural", ha destacado.

El responsable del centro ha indicado que "a partir de ahí" lo que "haya hecho el Ayuntamiento con la empresa" que lo impartía lo desconocen. Finalmente, ha dicho que el colegio "tiene un proyecto educativo" por el que los padres lo han escogido para sus hijos.