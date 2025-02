El Ayuntamiento de Casarruebuelos rechaza el realojo de varias familias de Carabanchel en un edificio de la Sareb

El edificio donde residen seis familias en el conocido barrio madrileño ha sido declarado en ruina técnica

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Casarrubuelos, con su alcalde a la cabeza, el único que tiene Más Madrid en la región con apoyo del PSOE, ha expresado su "profundo rechazo" al próximo realojo en un edificio de la Sareb de varias familias procedentes del madrileño distrito de Carabanchel.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que el edificio no está en las condiciones óptimas para ser ocupado por familias. "La Sareb se comprometió hace tiempo a hacer una serie de reformas que no están llevando a cabo: arreglo del ascensor, arreglo de las acometidas de agua y luz, telefonillos, accesos a las viviendas, buzones, arreglo de las zonas comunes, arreglo de garajes y trasteros con la petición de licencia de actividad", ha apuntado.

Pero tienen constancia de que dichos arreglos no se han realizado porque la Sareb "no ha sido solicitada ninguna licencia". "Por lo tanto, estas viviendas no cumplen con el mínimo para su habitabilidad", han indicado.

Por otro lado, se quejan de la falta de comunicación de este realojo por parte de la Sareb, pese a que en las reuniones mantenidas con el Consistorio quedó claro el vínculo informativo en ambas direcciones. "Nos hemos enterado por personas externas", se quejan.

En dichas reuniones, añade el Gobierno local, también quedó claro que la preferencia en los alquileres sociales sería para personas vulnerables del municipio. "Habiendo, como tienen constancia, necesidades habitacionales para personas vulnerables del municipio, no las tienen en cuenta y traen a personas de fuera del municipio quedando las familias vulnerables de Casarrubuelos desatendidas", apuntan.

De hecho, la Sareb no ha hecho al Ayuntamiento una oferta de las viviendas disponibles para facilitar el acceso a familias vulnerables del municipio.

Por otro lado, el Ayuntamiento creen que realojar estas personas en un municipio tan pequeño (4.200 habitantes) "puede suponer la creación de un gueto que podría afectar gravemente a la convivencia del municipio".

"Los realojos siempre se hacen en la zona sur, y en este caso, en un municipio con graves problemas de transporte público por su baja oferta, y además en un municipio que sufre gravemente el llamado efecto frontera con otra comunidad. La atención a tantas familias, traídas de fuera, entendemos que supondrá un colapso total de nuestros servicios sociales", apuntan.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Casarrubuelos exige a la Sareb que pare este realojo "a todas luces injusto para las familias que pretenden realojar y aún más injusto para los vecinos y vecinas de Casarrubuelos". Y prometen hacer todo lo posible para frenarlo.

LA POSICIÓN DE LA SAREB

Por su parte, la Sareb ha confirmado este jueves en un comunicado que realojará en un inmueble de su propiedad en el municipio de Casarrubuelos a seis familias procedentes de Carabanchel que forman parte del programa de Alquiler Social con Acompañamiento y convivirán con otras 24 familias que también están integradas en este mismo programa destinado a familias vulnerables.

La causa del realojo es que el edificio en el que residen las seis familias en el conocido barrio madrileño ha sido declarado en ruina técnica, con lo que está obligada a ofrecerles una alternativa en viviendas acondicionadas para la habitabilidad.

Desde el año 2022, Sareb cuenta con un Programa de Alquiler Social con Acompañamiento que se basa en el principio de corresponsabilidad de las familias. Esto implica que, para acceder a ese programa, las familias que presentan indicios de vulnerabilidad deben colaborar con Sareb y participar en su Programa de Acompañamiento que, entre otros, incluye la tramitación de ayudas, la escolarización de los menores y el seguimiento de los trabajadores sociales de la compañía.

Además, Sareb también dispone de un Programa de Inserción Laboral en colaboración con el tercer sector y los servicios sociales para ayudar a esas familias a que superen su situación de riesgo de exclusión.

Para la firma de un Alquiler Social con Acompañamiento, Sareb siempre trabaja con los Servicios Sociales municipales y comprueba con las fuerzas policiales que no existe conflictividad acreditada de las familias que van a acceder al programa.

La sociedad, controlada por el Estado, ha señalado que está a disposición del Ayuntamiento de Casarrubuelos, con el que ya trabajó para la firma de los alquileres sociales de los otros vecinos, "para facilitar todo lo posible la llegada de estos nuevos vecinos al municipio".

Además, confirma que el edificio elegido "reúne las condiciones de habitabilidad, cuenta con acometidas de luz y de agua" y la compañía está trabajando en este momento en labores de limpieza y reparaciones menores para poder entregar las viviendas a esas familias.