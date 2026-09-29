El Ayuntamiento cifra en un 42% la caída de solicitudes de licencia de VUT y la ciudad pasa de 22.435 a 13.431 pisos

Archivo - Varias personas con maletas caminan en la Estación de autobuses Méndez Álvaro, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). Las empresas de transporte en autobús refuerzan sus servicios en un 46% desde el jueves, 31 de julio, hasta el domingo, 3 d - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha cifrado en un 42% la caída de solicitudes de licencia con las que abrir una vivienda de uso turístico (VUT) en la ciudad durante 2025 y pasando, según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 22.435 pisos turísticos en agosto de 2024 a 13.431 en mayo de 2026.

Es una cifra que ha aportado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el Pleno de Cibeles ante una pregunta del PSOE cuando se cumple un año de la aprobación y puesta en marcha del Plan Reside, ha cifrado.

Sumado al Plan de Inspección Urbanística, el Consistorio recibió el año pasado un total de 167 solicitudes de licencia urbanística para la implantación de una VUT. Un año antes, en 2024, esa cifra se elevaba hasta las 289 peticiones. En lo que va de 2026 se han recibido únicamente 51 solicitudes de licencia VUT, ha señalado.

Desde el área han remarcado en un comunicado que este impacto también es perceptible en la caída de denuncias desde la entrada en vigor del Plan Reside, "un instrumento que busca que los turistas no pernocten en los edificios de uso residencial en los que viven los vecinos" y que entró en vigor en septiembre de 2025.

Desde ese mes y hasta junio de este año, el Consistorio recibió un total de 765 denuncias. En el mismo periodo del año anterior, entre septiembre de 2024 y junio de 2025, el número de denuncias fue de más del doble, en concreto de 1.561, con una caída, por tanto, del 51%.

Desde el Gobierno municipal han subrayado que Madrid lidera a nivel nacional la reducción de las VUT en comparativa con el conjunto del territorio nacional, un 40% frente al 15% de todo el país, casi el triple.

En comparación, Barcelona ha disminuido en un 15% la cifra en el mismo periodo (de 18.690 a 15.905 pisos), ha indicado el equipo de Gobierno. A nivel nacional, según el INE, que extrae los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas, las VUT se han reducido un 15%: había 403.267 pisos turísticos en agosto de 2024 en todo el territorio nacional, mientras que en mayo de este año bajaron 341.001.