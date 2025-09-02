El Ayuntamiento clausurará el hotel cápsula de Arganzuela sólo cuando la resolución administrativa sea firme

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que el Ayuntamiento clausurará el hotel cápsula de la calle Arquitectura, en Arganzuela, sólo cuando la resolución administrativa sea firme.

"Mientras una resolución no sea firme en vía administrativa no se puede ejecutar, es tan sencillo como eso", ha contestado Almeida al principal grupo de la oposición desde Orcasitas (Usera).

El regidor ha asegurado que el equipo de Gobierno son los primeros que quieren ese cierre y lo demuestran habiendo cumplimentado toda la tramitación administrativa para que esa clausura se pueda llevar a cabo.

"Somos los primeros que hemos constatado de manera firme y evidente la ilegalidad de ese hotel pero vivimos en un Estado de Derecho, con una serie de reglas, con un ordenamiento jurídico que tenemos que aplicar y, por tanto, mientras la resolución no sea firme en vía administrativa no cabe proceder a la ejecución del cierre de ese hotel", ha enfatizado.

En cuanto al hostal del Parque de las Avenidas, el alcalde ha reiterado la "postura firme" de su equipo y "el compromiso tanto con los vecinos como con la legalidad urbanística que tiene que haber en la ciudad de Madrid".