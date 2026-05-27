El Ayuntamiento confirma el regreso de nutrias al Manzanares

Archivo - Nutria vista en el Manzanares. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha confirmado el regreso de nutrias al Manzanares a pesar de "las críticas de la izquierda por la iluminación" en un tramo del río.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el delegado ha destacado que las nutrias habían desaparecido del río de Madrid "hace como cinco o seis décadas", un regreso que ha sido posible de la mano de la renaturalización del Manzanares llevada a cabo.

Carabante ha cuantificado la inversión anual en el río en 2,3 millones de euros. "Ha aparecido la nutria. "Nos había llegado por parte de algunos vecinos que la habían visto, pusimos a los servicios técnicos con cámaras a ver si la visualizábamos porque habíamos visto las pisadas y excrementos y ya hemos detectado que la nutria ha vuelto al río Manzanares", ha explicado.

"Después de todas las críticas que ha hecho la izquierda a la iluminación que pusimos en marcha en el río Manzanares pues hemos visto que ha aparecido", ha lanzado el delegado, que ha apostillado que la nutria "es un bioindicador de la biodiversidad en el río y, por tanto, si está la nutria es porque la biodiversidad ha vuelto al río Manzanares".