El Ayuntamiento construirá un centro de acogida para personas sin hogar en El Cañaveral con una inversión de 8 millones

El Ayuntamiento de Madrid va a construir por procedimiento de emergencia un centro de acogida para personas sin hogar en el número 21 de la calle Batalla de Salamina, ubicada en la zona industrial del barrio de El Cañaveral del distrito de Vicálvaro, con una inversión de 8 millones de euros.

El centro será construido por el Área de Obras y Equipamientos y posteriormente será gestionado por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, según han informado fuentes municipales.

Desde los Jardines de Sabatini, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la política social del Gobierno municipal para abordar "nuevos enfoques que permitan paliar las situaciones de vulnerabilidad y situaciones de vulnerabilidad tan graves".

"El enfoque de este centro está dirigido específicamente a personas sin hogar que no llevan demasiado tiempo en la calle y que requieren un enfoque distinto de aquellos que llevan mucho tiempo. Nuestros equipos de intervención lo que pretenden es tratar de que esas personas puedan recibir un tratamiento que les permita una recuperación distinta y quizás más rápida que la que se puede tener", ha defendido ante los medios de comunicación.

El primer edil ha subrayado que es "un enfoque adecuado" desde el punto de vista social porque "son realidades distintas dentro del mismo drama que es dormir en la calle, pero aquellas personas que no llevan demasiado tiempo durmiendo en la calle pueden tener un enfoque diferente y pueden hacer que la recuperación se pueda acortar".

SINHOGARISMO

El Consistorio madrileño ha recurrido a la contratación por procedimiento de emergencia para la puesta en marcha de este recurso ante la constatación, en los últimos meses, de un incremento rápido y significativo de un perfil concreto de sinhogarismo en la ciudad: el de personas con una trayectoria muy reciente en calle que requieren de una intervención temprana para evitar un mayor deterioro.

En concreto, los Equipos de Calle municipales han detectado que estas personas precisan de una respuesta social ágil que impida que esta situación de exclusión se cronifique. La atención durante los primeros días en los que pernoctan en calle se ha demostrado altamente efectiva y acelera los procesos de recuperación de autonomía de estas personas.

La creación de este nuevo centro, específico para el perfil descrito, permitirá ofrecer a estas personas el acompañamiento profesional que necesitan de forma inmediata, han recalcado las mismas fuentes.

12 MÓDULOS HABITACIONALES Y ALREDEDOR DE 150 PLAZAS

El centro tendrá una superficie construida de 3.576 metros cuadrados sobre una parcela de 14.737 metros cuadrados y se organizará en torno a un eje central que albergará los espacios comunes. A ambos lados se dispondrán 12 módulos habitacionales, de los cuales dos estarán adaptados para personas con movilidad reducida. En total, el centro tendrá una capacidad para alrededor de 150 personas.

Cada módulo de alojamiento tendrá cuatro habitaciones, taquillas, repisas con lámpara y enchufes, puertas con cerradura electrónica, aseo, duchas y zona común de estancia.

En cuanto a los espacios comunes, el centro contará con un módulo de admisión ubicado en el acceso principal; un espacio de atención social y profesional; dependencias de cocina y comedor; un módulo con sala de televisión y dos salas polivalentes para actividades; una zona de lavandería, planchado y ropero; una consigna; vestuario y aseo del personal; almacenes; y espacio para animales de compañía. Además, habrá una zona exterior común con espacios ajardinados y áreas de descanso.

Los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas, contemplan una primera fase hasta diciembre en la que se prevé construir tres módulos de alojamiento y las zonas comunes básicas y urbanizar parcialmente la parcela para garantizar un acceso funcional. En la segunda fase, que previsiblemente se extenderá hasta la próxima primavera, se construirán el resto de módulos habitacionales y zonas comunes y se finalizará la urbanización del terreno.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL SINHOGARISMO

Con la apertura de este nuevo centro de acogida, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad da cumplimiento a dos de los ejes fundamentales de la Estrategia Dignitas 2022-2027, el instrumento que guía las políticas municipales de atención al sinhogarismo y que pone el foco en apoyar a estas personas en la recuperación de sus proyectos de vida desde el reconocimiento de su dignidad.

Por un lado, el nuevo recurso refuerza la prevención e intervención temprana, minimizando el riesgo de cronificación, de adicciones, de deterioro físico y mental y de exposición a violencia y aislamiento de las personas en situación de calle.

Por otro lado, continua la línea de trabajo seguida en los últimos años de especialización de los recursos de acogida para la atención de perfiles concretos con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada y ajustada a las necesidades de las personas sin hogar en función de su edad o grado de dependencia.

En este caso, el centro de acogida de la calle Salamina se dirigirá a personas que se encuentran en una incipiente situación de calle y que, en un alto porcentaje, vienen de una situación anterior de vida autónoma. Es decir, personas que han pasado recientemente de una vida normalizada a un estado de vulnerabilidad. Proporcionarles alojamiento e intervención social inmediata aumentará de forma significativa sus opciones de recuperar la autonomía perdida.

RED DE ATENCIÓN

El nuevo recurso se integrará en la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, dotada con 1.210 plazas. Dicha Red la conforman seis centros de acogida (San Isidro, La Rosa, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Beatriz Galindo y Pedro Meca), dos programas en viviendas que aplican las metodologías innovadoras Housing First y Housing LED y dos programas preventivos y de atención temprana dirigidos a mujeres (No Second Night) y a jóvenes de entre 18 y 25 años (A Tiempo).

El Ayuntamiento de Madrid sigue incrementando los recursos para abordar una grave realidad social, la del sinhogarismo, que comparte con otras grandes capitales mundiales. En septiembre de 2024 se inauguró el centro de acogida Pedro Meca, que ha agilizado el acceso a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, y en diciembre de ese mismo año aumentó las plazas del programa A Tiempo, pasando de 40 a 58.

Además, en 2025 se ha reforzado la plantilla de los Equipos de Calle, encargados de la detección temprana y atención de las personas sin hogar en la ciudad, con la incorporación de 18 nuevos profesionales. Con ellos, suman más de 60 trabajadores que acompañan en la calle a las personas sin hogar y crean un vínculo con ellos para acercarlos a los recursos municipales.