Ayuntamiento destinará 1,4 millones en 2027 a chalecos de Policía y 370.000 euros a las 12 cámaras de Jacinto Benavente

Archivo - El área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, con Inma Sanz a la cabeza - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid destinará 1,4 millones de euros en 2027 a la adquisición de 2.750 chalecos de protección para la Policía Municipal y 370.000 euros a la instalación de hasta una docena de cámaras de videovigilancia en la céntrica plaza de Jacinto Benavente, como recoge el proyecto de presupuestos, presentado en rueda de prensa por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

El área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, con Inma Sanz a la cabeza, incluyendo el organismo autónomo Madrid Salud, dispondrá de un presupuesto de 1.187,2 millones de euros, 83 millones más que en 2026 (+7,5%).

En el ámbito de la seguridad y las emergencias contará con más de 900 millones de euros para incrementar la protección de los madrileños. Así se dotará con 11,3 millones para vehículos pesados de Bomberos, más de 9,9 millones al renting de casi 650 vehículos policiales y 1,1 millones para seguir fortaleciendo la flota de ambulancias de Samur-PC.

Entre las nuevas inversiones destaca el millón para aparatos de electromedicina en los vehículos de Samur-PC, 2,9 millones para continuar con la obra del Centro Logístico de Policía Municipal en Orcasur y 1,1 millones para equipar la ampliación del CIFSE.

En cuanto al reequilibrio territorial, entre sus partidas se incluyen los 106,6 millones tanto para este objetivo como para presupuestos participativos: 81,2 millones irán a unas 300 actuaciones en barrios de todos los distritos, especialmente en los del sur y del este de la capital y 25,4 millones para 52 proyectos de presupuestos participativos.

Además, se destinan 27,9 millones a Línea Madrid, con el objetivo de atender 3,2 millones de llamadas en el 010, mejorando el nivel de respuesta, y 2 millones de atenciones presenciales. Se suman a los 7,7 millones de euros a acciones con entidades ciudadanas sin ánimo de lucro en los 21 distritos para mejorar el entorno urbano, y 600.000 euros a la renovación del equipamiento y tecnología de los sistemas de grabación y difusión de las sesiones de las Juntas de Distrito.

Madrid Salud, por su parte, contará con 130,2 millones de euros (un 6,1 % más que el año anterior) para reforzar la prevención de las adicciones, la promoción de la salud, la lucha contra la soledad no deseada y la mejora de la salubridad pública, que incluye la seguridad alimentaria, la salud ambiental y el bienestar animal.