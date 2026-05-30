El Ayuntamiento exige la implicación del delegado para "dar respuesta" al aumento de agresiones por arma blanca

Archivo - El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha exigido este sábado al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, "que se implique" en materia de seguridad para "dar respuesta" al aumento de agresiones por arma blanca, la última producida este viernes, que acabó con la muerte de un hombre de unos 47 años.

El suceso, que está siendo investigado por el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional, apunta a que podría tratarse de una riña o ajuste de cuentas entre dos personas sin hogar, según han indicado fuentes cercanas al caso. El agresor fue detenido poco después en Pozuelo de Alarcón como presunto autor de la puñalada mortal.

Con la investigación en proceso, Fernández ha pedido "prudencia" y ha lamentado que "haya ocurrido esto en la ciudad de Madrid", según ha manifestado en declaraciones a los medios desde la Central del Samur Social Darío Pérez Madera. Además, ha subrayado que con la Delegación del Gobierno actual "está habiendo mucho mayor número de apuñalamientos", tanto en la capital como en el conjunto de la región.

"Yo creo que esto es una responsabilidad clara de la Delegación de Gobierno. Lo hemos llamado nosotros, el alcalde lo ha hecho reiteradas veces, y se lo volvemos a decir, el delegado del Gobierno tiene que preocuparse y dedicarse a los problemas de Madrid", ha expresado.

Ante la "grave" crecida de agresiones por arma blanca en la ciudad durante los últimos meses, Fernández ha afirmado que se debe "dar respuesta", pero considera que "esa primera respuesta" depende de la implicación "de la Delegación del Gobierno y el delegado del Gobierno", que dispondrán "siempre" de la colaboración del Consistorio, ha asegurado.

"Así que espero que alguna vez esté a la altura de las circunstancias. De los cinco delegados del Gobierno, que ya se puede decir que llevamos casi uno por año, este último delegado se está caracterizando por hablar más y criticar al alcalde (José Luis Martínez-Almeida) y a la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) que por los problemas de los madrileños", ha zanjado.