El Ayuntamiento impulsa durante el puente la campaña por unos regalos no sexistas: "Ya está bien de tanto rosa y azul"

Publicado 05/12/2018 18:20:30 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Políticas de Género y Diversidad, con Celia Mayer al frente, impulsa durante el puente la campaña por unos regalos no sexistas para niños y niñas con lemas como "ya está bien de tanto rosa y azul".

En un vídeo, niños y niñas reclaman libertad para jugar porque, como dice la campaña, "la imaginación no tiene género, los juguetes tampoco". Así, un niño, cazo en mano, grita que "los soldados también quieren cocinar", mientras que una niña, con casco espacial, afirma que "las princesas pueden llegar a la luna".

La campaña, que ya fue lanzada el año pasado, se completa con imágenes de un niño con capa, corona, guantes de boxeo y cucharón de madera y de una niña con corona y espada.

El objetivo es romper los estereotipos de género que vinculan determinados colores, juguetes o actividades con uno u otro género, y que están en la base de la desigualdad. Se trata de que los menores tengan "tengan libertad para jugar y para ser lo que quieran, hoy y en el futuro".

El manifiesto de Libertad para Jugar tiene cinco puntos: Nuestra imaginación no tiene límites; No somos rosas o azules, nos gustan todos los colores; Todos los juguetes valen para jugar; A la hora de jugar no hay reglas y Jugaremos con todo hoy para ser todo lo que queramos mañana.

El spot ya puede verse en cines familiares y webs infantiles. También se están difundiendo versiones cortas para redes, mupis en calles y en centros comerciales, publicidad en revistas...