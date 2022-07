El Ayuntamiento incrementará en un 20% las plazas para Policía Municipal destinadas al personal de Tropa y Marinería

"Lo haremos sin perjudicar a los policías que ya han obtenido la plaza", señala Almeida

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid incrementará en un 20% las plazas para la Policía Municipal destinadas al personal de Tropa y Marinería, ha anunciado este miércoles el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo haya anulado una convocatoria de 112 plazas de este Cuerpo a instancias de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) por no reservar plazas para su personal, una decisión judicial que no afectaría a los policías municipales que lograron su plaza a comienzos de 2019.

Para el regidor, "no tenía sentido no cumplir la ley", y ha explicado que presentarán "un incidente de ejecución de sentencia para no perjudicar a los que han obtenido la plaza y ya son policías".

"Nosotros pondremos ese 20% de plazas adicionales a la oferta de plazas que se hizo en su momento, reservadas para el personal de Tropa y Marinería. Es arreglar una cuestión que ya denunciamos en su momento, y lo haremos sin perjudicar a esos policías", ha expresado.

"Espero que el Gobierno no ponga ningún problema. Es una solución más que razonable. Cumplimos, no perjudicamos a nadie que aprobó", ha finalizado.