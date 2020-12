El Ayuntamiento de Madrid recibe más de 7.770 solicitudes de bonificaciones en el IBI, 5.426 de ellas de comercios

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido 7.772 solicitudes de bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de las que 5.426 corresponden a comercios, ha informado este lunes la directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, en la comisión de Economía y Hacienda.

A destacar que 1.617 corresponden a hostelería y restauración, 73 a usos culturales y 25 a locales de espectáculos, ha concretado la directora de la Agencia Tributaria.

En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Consistorio ha estimado 1.557 expedientes de un total de 5.258 recibos afectados. Además ha concretado que el impacto en el IBI de estas bonificaciones está siendo de 28,4 millones de euros, unido a los 5,4 millones en el IAE.

A la concejala de Más Madrid Maysoun Douas le ha llamado la atención que en el Gobierno "hablen de cifras pero no puedan sacar pecho de que gracias a esas ordenanzas fiscales se ha evitado el cierre de algunos comercios, pagar algunas cuotas de autónomos o se ha podido emplear a algunas personas".

"En el mejor de los casos han sido 48 euros (en reducción) en tasa de basuras que van a favor de reducir la tasa pero no a mejorar la limpieza en la ciudad", ha recriminado. También ha puesto el foco en los "impactos exclusivos, como en de la hostelería". "Estamos regalando pero no ganando y nos empobrecemos porque no tenemos margen para ayudar a los autónomos", ha diagnosticado Douas.