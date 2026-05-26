El Ayuntamiento no cobrará tasas a los organizadores del viaje del Papa y cederá gratuitamente espacios e instalaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no cobrará tasas a los organizadores del viaje del Papa León XIV, del 6 al 9 de junio en la capital, y cederá gratuitamente espacios e instalaciones municipales, moción de urgencia que el PP ha presentado y que ha sido respaldada por unanimidad los grupos políticos.

La iniciativa aprobada en el Pleno de Cibeles busca resaltar "el carácter excepcional y la singular relevancia de la visita y su especial interés para la ciudad de Madrid".

Esto les ha llevado a declarar que, en aplicación de la normativa municipal, "las actuaciones relacionadas con la movilidad, seguridad, montaje y desmontaje de instalaciones y cualesquiera otras relacionadas con la organización, desarrollo, asistencia y seguimiento de los actos y eventos vinculados con la visita oficial no devengarán ningún tributo municipal".

Lo mismo será aplicable a la seguridad y el orden público. Igualmente se declarará que, en aplicación de la normativa municipal, podrán cederse gratuitamente espacios e instalaciones municipales para usos o finalidades relacionadas con la organización, desarrollo, asistencia y seguimiento de los actos y eventos vinculados con la visita oficial, que tendrán el carácter de actividad institucional.