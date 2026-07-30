Ayuntamiento no tiene "ninguna solicitud de licencia ni de cambio de uso" sobre el ático comprado por la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La reunión, convocada de forma extraor- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento no tiene "ninguna solicitud ni petición de licencia ni modificación de cambio de uso" con respecto al ático en Chamberí adquirido por la Comunidad, según ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La también portavoz municipal ha remarcado que desde el equipo de Gobierno están "absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en la normativa municipal".

Sanz ha reiterado en distintas preguntas de la prensa que "no hay ninguna solicitud, ninguna modificación que se haya solicitado, ningún cambio de uso más allá de la información que ha podido salir en los medios de comunicación", para reiterar que "no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos".

La vicealcaldesa ha vuelto a destacar que el Ayuntamiento desconoce "las condiciones urbanísticas de ese posible lugar, por lo tanto es absolutamente prematuro emitir cualquier información", para resaltar de nuevo que "la Comunidad de Madrid conoce la normativa y sabe cuáles son los usos permitidos en cada uno de los edificios o dotaciones".

Inma Sanz ha subrayado que "en todos los casos el Ayuntamiento de Madrid cumple la normativa y la hace cumplir", para apuntar que la Comunidad "ha dado las explicaciones y seguirán explicando exactamente cuál es el objetivo o el contenido de ese edificio".