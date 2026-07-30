Óscar López exige a Ayuso que aclare si con la compra del "ático de lujo" busca tener "una residencia oficial"

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López, durante una jornada sobre defensa en la sede del partido en Madrid - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que aclare si con la compra del "ático de lujo" busca "tener una residencia oficial".

"Si Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga (...) Bueno, dos residencias oficiales: una para invierno, el ático de lujo, y otra de verano en Rascafría", ha lanzado López a los medios de comunicación en la sede del partido en Madrid tras una reunión de coordinación con la Ejecutiva del partido en la capital.

Se ha referido López al ático de 485 metros cuadrados adquirido en Chamberí por la Comunidad y que estaría destinado a que Ayuso lo utilizara como oficina temporal mientras se rehabilita la sede de la Presidencia autonómica.

En cambio, López ha instado a la presidenta que informe sobre esta compra y que si ha decidido "tener una residencia oficial que ahora no hay" siga los pasos legales marcados y que traslade su decisión a los madrileños.

Sostiene que la mandataria autonómica no debería creer que está "amparada por la impunidad y que todo vale". "No puede ser que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea de los que se están oponiendo a controlar el precio de los alquileres (...) Y en paralelo sea capaz de gastarse 6, 7, 8 millones de euros en un ático", ha reprochado.

UN USO "CUANTO MENOS POCO CREÍBLE"

Al hilo, López ha tachado de "poco creíble" el uso de oficina transitoria que Ayuso ha afirmado que dará al inmueble y ha afirmado que se presentan "muchos interrogantes". Es por ello por lo que ha vuelto a reclamar este jueves el expediente de compra, ya que para una adquisición por parte de un Gobierno debe haber "una serie de requisitos".

"¿Qué expediente puede soportar la compra de un inmueble de lujo que no sabemos si vale 4, 5, 6, 7, millones? ¿Para qué y por qué?", ha lanzado el líder de los socialistas madrileños, quien ha destacado también que se "desconocían" las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos para mejorar su eficiencia energética que habrían motivado el traslado temporal del despacho de la presidenta autonómica.

López ha continuado acusando a Ayuso de decidir "pegarse la vida padre a costa de los madrileños", al tiempo que ha reprochado que el expediente de esta compra realizada a mediados de abril se haya ejecutado sin transparencia y sin informar.

En este sentido, el ministro ha cuestionado también si no hay otras dependencias de la Comunidad de Madrid donde pudiera trabajar la presidenta y era necesaria "la compra de un ático de lujo residencial".

"¿Dónde está ese expediente completo, cómo se justifica ese desembolso millonario? ¿Dónde están los informes jurídicos y económicos necesarios? ¿Cuánto ha costado? ¿Si se compró en abril, por qué no se informó?", ha encadenado Óscar López, quien ha rematado preguntando por qué si el traslado era temporal se ha optado por la compra y a qué se destinará este inmueble una vez los trabajos de la Puerta del Sol concluyan.

Por su parte el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid ha reclamado el expediente completo de esta compra y la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en el Pleno para explicar esta adquisición.