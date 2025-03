El Ayuntamiento no ha tomado ninguna decisión sobre noria alguna, más allá de "evaluar los distintos proyectos"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid no ha tomado ninguna decisión sobre noria alguna, más allá de "evaluar los distintos proyectos", ha contestado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Durante el pasado mandato ha habido distintas propuestas en distintas ubicaciones y se han ido analizando. También hemos analizado la eventual circunstancia de que se pudiera instalar en el parque Tierno Galván pero no hay ninguna decisión tomada y, por tanto, no hay ninguna novedad al respecto, más allá de evaluar y de analizar los distintos proyectos que recibe el Ayuntamiento de Madrid y estudiar las distintas alternativas", ha declarado Carabante.

El delegado ha insistido en que "no hay ninguna decisión tomada" y en que están "centrados en las extraordinarias infraestructuras que está ejecutando el Ayuntamiento de Madrid, en el cumplimiento de los compromisos electorales y, por tanto, en relación a la noria no hay ninguna novedad".

MAESTRE RECHAZA LA NORIA

Carabante ha reaccionado a las declaraciones de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha rechazado la construcción de una noria en el distrito de Arganzuela, para asegurar que "no conoce a nadie" que vea a esa infraestructura "como una prioridad de la ciudad".

"Un total de cero personas en la capital han pedido una noria gigante. Un total de cero asociaciones, colectivos, sindicatos, empresas han dicho que realmente lo que le falta a esta ciudad es una noria gigante", ha insistido Maestre este jueves ante los medios de comunicación, respondiendo a una información de 'eldiario.es' que apunta a un estudio que vería viable levantar dicha noria.

La líder municipal de Más Madrid ha subrayado que "conoce a mucha gente" de la zona que "lo que necesita es un centro de salud que no tiene ese barrio, así como otro colegio porque el único público que hay está satura". Ha remarcado que la empresa que realizará esta noria "sí que le interesa" y ha pedido al Consistorio que "prime el beneficio común".

"Si ustedes me presentan a alguien, no a la empresa promotora, a alguien que necesite realmente una enorme noria en medio de un parque que la mayor parte del tiempo está privatizado por eventos privados, pediría que me lo presentaran porque yo en todos estos años no he conocido a una sola persona", ha zanjado.