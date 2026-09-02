Ayuntamiento recomienda teletrabajo a empresas de entorno de F1 por restricciones en la movilidad durante su celebración

44 HAMILTON Lewis (gbr), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Dutch Grand Prix 2026, 12th round of the 2026 Formula One World Championship from August 21 to 23, 2026 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Photo Antonin Vincen - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado el teletrabajo, en la medida de lo posible, para los trabajadores que desempeñen su labor en oficinas del entorno de Ifema Madrid para "minimizar" la movilidad durante la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, que tendrá lugar en el circuito Madring del 11 al 13 de septiembre, y ante las restricciones de tráfico en las calles aledañas.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios este miércoles antes de presidir la sesión del jurado de la II edición de los Premios Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles.

Respecto a la instalación de las pantallas acústicas, Carabante ha insistido en la evaluación ambiental que fue aprobada por la Comunidad de Madrid después de "escuchar a todos los organismos". "Hay que recordar que la licencia contiene 131 informes, muchos de ellos de la Administración General del Estado, que han informado de manera favorable sobre pantallas acústicas", ha subrayado.

Al hilo, el delegado ha explicado que, al contrario de los acontecimientos previos que tienen lugar cada vez que se celebra un premio de Fórmula 1, en Madrid solo se realizaron la semana pasada unas pruebas técnicas y que lo que queda ahora son los entrenamientos previos y el fin de semana de la competición.

"Por tanto, se retiran algunas cosas que se suelen hacer en la Fórmula 1. Las semanas previas en todos los campeonatos hay carreras y en Madrid no se celebran precisamente para conciliar ese derecho al descanso que tienen los vecinos", ha remarcado.

Además, ha recordado que "una de las características más importantes del campeonato" es que va a ser en el que más personas van a acudir en transporte público. "Es uno de los elementos decisivos para poder desarrollarse este circuito que va a mover en torno a 350.000 personas a lo largo de los tres días", ha destacado.

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO DE LAS CÁRCAVAS

Por otro lado, ha recordado que ya se están produciendo cortes definitivos porque el circuito tiene una parte que es urbana. En este caso, a partir del día 10 de septiembre se restringirá la circulación en el barrio de San Antonio de las Cárcavas y en el entorno de Ifema Madrid.

En concreto, la circulación de vehículos en varias calles del barrio de San Antonio de Las Cárcavas, las cercanas al circuito Madring donde se celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1, estará limitada durante la disputa de la competición los días 11, 12 y 13 de septiembre.

Tanto los vecinos de este barrio como restaurantes, hoteles y oficinas empezaron este martes a recibir cartas en las que Ifema Madrid facilita instrucciones para la recogida de distintivos para que puedan acceder a sus viviendas durante estas jornadas, según han dieron a conocer los vecinos y Carabante ha recordado este miércoles.

Las restricciones de tráfico afectarán a un área del barrio, rodeada por la avenida Maruja Mallo, la calle Margarita Xirgú, el Camino de Montoro, la calle Emma Penella y la calle Francisco Umbral. En esta zona, será necesario disponer de un distintivo para acceder.

Los accesos se realizarán desde puntos fijados en Carmen Rico Godoy con Fuerzas Armadas, Gregorio Sánchez Herráez con San Virgilia, túnel Antonio López Torres con Tomás Redondo.

Esta medida forma parte del Plan de Movilidad diseñado con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1, un dispositivo que, según ha adelantado Carabante se dará a conocer este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En la misiva remitida a los vecinos, Ifema Madrid traslada que los vehículos de aquellos vecinos cuyo lugar de residencia se encuentre en esta zona deberán colocarse una pegatina en un lugar visible para facilitar el acceso.

Según las condiciones establecidas, cada vivienda dispondrá de un máximo de tres pegatinas, que estarán vinculadas al correspondiente domicilio, incluido en ese perímetro. Igualmente, cada una de ellas estará asociada a una matrícula de coche, se indica en la carta fechada el 31 de agosto.

Las pegatinas acreditativas se pueden recoger desde este mismo martes y hasta el día 4 en la sede de la asociación vecinal Las Cárcavas-San Antonio (avenida Maruja Mallo, 26, frente a la Iglesia). El horario será de 16 a 20 horas este martes y, a partir del miércoles, también en horario de mañana de 10 a 14 horas.

Igualmente, desde el día 7 y hasta el día 9 de septiembre se podrán recoger igualmente en el mostrador del hall de Ifema-Palacio de Congresos de Madrid (Avenida Capital de España, 7), en horario de 16 a 20 horas.

Para la recogida será imprescindible presentar el documento que acredite la identidad de la persona que recoge las pegatinas y su vinculación con la vivienda ubicada en el citado perímetro, así como un teléfono de contacto y la matrícula de los coches que portarán las pegatinas.