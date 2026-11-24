Empleado de limpieza recogiendo residuos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva campaña especial de refuerzo de limpieza con motivo del 'Black Friday' y las próximas fiestas navideñas, que contempla un aumento de la vigilancia a pie de contenedor, más servicios de recogida de residuos y un incremento de las tareas de limpieza en las calles para hacer frente al aumento de desechos durante estas fechas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el dispositivo incluye patrullas conjuntas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza, que intensificarán los controles en las zonas con mayor incidencia de abandono indebido de residuos, y sancionarán a quienes incumplan la ordenanza vigente.

Especialmente se centrará en diez puntos negros situados en Chueca y Lavapiés (Centro), en el barrio de Trafalgar (Chamberí), Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán), en el barrio de La Chopera (Arganzuela), en el barrio de Salamanca (Salamanca), en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), y en San Diego (Puente de Vallecas.

MÁS RECOGIDA DE PAPEL, CARTÓN Y VIDRIO

En paralelo a las labores de vigilancia, el Ayuntamiento incorporará servicios adicionales de recogida, con especial atención al papel y cartón, cuya frecuencia aumentará un 18,5 %. También se reforzará la recogida de envases (+33%)de tres a cuatro y de la fracción resto en Centro, así como la recogida de ropa usada (+33%), otro de recogida de escombros (+50 %) y otro de recogida de resto (+6%) en Puente de Vallecas.

Desde el inicio del 'Black Friday' y hasta después del día de Reyes, el dispositivo elevará un 28% la recogida de cartón comercial y un 10% la de papel y cartón depositados en contenedores. La retirada de vidrio comercial aumentará un 50%, mientras que la recogida de este residuo a pie de contenedor crecerá un 17%.

UN 10% MÁS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

Asimismo, los servicios de limpieza se incrementarán un 10%. Los barridos manuales pasarán a contar con 33 servicios diarios y los denominados peinados, encargados de retirar los residuos acumulados alrededor de contenedores, papeleras y alcorques, alcanzarán los 55 servicios.

La campaña se desarrollará de forma paralela al dispositivo de recogida de la hoja, comenzada el pasado 4 de noviembre y que se prolongará hasta mayo en dos fases, cuenta con 2.265 operarios y más de 550 equipos mecánicos.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA

El Consistorio complementará estas actuaciones con campañas de concienciación ciudadana, entre ellas 'Haz tu magia', que a través de puestos informativos promoverán la correcta recogida de excrementos caninos en parques, con el reparto de bolsas biodegradables en las juntas municipales de distrito.

Esta iniciativa abarca la información en Ecobarrios 2026 sobre la correcta separación de residuos en grandes urbanizaciones y para el sector Horeca.

Además, un nuevo contrato permitirá incrementar la presencia de informadores en el entorno de los contenedores hasta noviembre de 2027.

LOS DESECHOS AUMENTAN UN 5,8% RESPECTO A 2022

El refuerzo responde, según el Ayuntamiento, al incremento de residuos que se abandonan indebidamente junto a los contenedores. La generación de desechos en la ciudad ha aumentado un 5,8% desde 2022, hasta alcanzar las 83.613 toneladas al, mientras que en 2026 se ha registrado un incremento del 1,16% respecto al año anterior.

Entre enero y septiembre de 2026, el Consistorio ha iniciado 6.340 expedientes sancionadores por infracciones de la normativa de limpieza y gestión de residuos, una cifra que supera las registradas en cualquiera de los tres ejercicios completos anteriores. En concreto, se contabilizaron 6.086 sanciones en 2023, 4.731 en 2024 y 5.522 en 2025. El importe de las multas impuestas hasta septiembre asciende a 4.649.167 millones de euros.

Las sugerencias y reclamaciones (SyRES) ciudadanas sobre los servicios de limpieza han descendido un 66,2% en 2025, hasta situarse en 957, frente a las 2.831 registradas anteriormente. Se trata de la cifra más baja de los últimos ocho años. Además, la limpieza ha dejado de figurar entre los principales problemas señalados por los madrileños en la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, después de haber ocupado el primer puesto en 2016, 2017 y 2019.

A pesar de esta evolución, el Gobierno municipal ha detectado un aumento del abandono indebido de residuos junto a los contenedores, una práctica que considera una de las principales causas del incremento de los desechos que deben retirar los servicios municipales.