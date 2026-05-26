El Ayuntamiento retira seis árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa y se replantarán posteriormente

El Ayuntamiento retira 6 árboles en la Plaza de Cibeles de cara a la misa del Papa y se replantarán posteriormente - MÁS MADRID

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado, que no talado, hasta seis árboles en la Plaza de Cibeles para la instalación del escenario que dará cobertura a la misa del Papa León XIV, ejemplares que se replantarán posteriormente, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Los seis ejemplares han sido trasladados a los viveros y se volverán a plantar. Cuando finalice la visita del Papa se valorará si el tiempo es el adecuado para que su plantación prospere. Si no, se esperará al otoño, han detallado las mismas fuentes. El Ayuntamiento además estudiará instalar más arbolado en la plaza.

Desde el equipo de Gobierno han explicado que la retirada es necesaria porque la instalación del escenario podría perjudicar a estos ejemplares, para subrayar que no se trata de una tala. Tres primeros ejemplares se retiraron ayer y otros tantos hoy.