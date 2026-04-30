El Ayuntamiento sigue definiendo qué equipamientos tendrá el nuevo Méndez Álvaro para los vecinos de Arganzuela

Archivo - Edificio de El Corte Inglés Méndez Álvaro en el distrito de Arganzuela, a 11 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El centro comercial situado en la madrileña calle Retama que alberga instalaciones de El Corte Inglés, Hipercor y Bricor ser - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento sigue trabajando en la definición de la dotación para el distrito que contará el nuevo Méndez Álvaro, ha trasladado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La edil ha reafirmado que el ámbito dispondrá de "una dotación que tiene que ver con el hub de movilidad pero también va a haber una dotación para el distrito", en lo que se está trabajando entre la Junta Municipal de Arganzuela y el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Los votos a favor del PP y los dos de los concejales de Vox Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo sacaron ayer adelante en el Pleno de Cibeles la propuesta para ratificar, con desestimación de la alegación presentada durante el trámite de información pública, el texto definitivo del convenio urbanístico para la gestión urbanística y ejecución del planeamiento en Nuevo Sur Méndez Álvaro, inicialmente suscrito con El Corte Inglés. Más Madrid y PSOE votaron en contra, igual que los ediles de Vox Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal

El Ayuntamiento de Madrid obtendrá el 72% del ámbito del que El Corte Inglés es propietario actualmente. Con la superficie resultante se construirán nuevos equipamientos públicos para los vecinos del distrito y una gran zona verde. Además se demolerá el antiguo aparcamiento del centro comercial y EMT Madrid construirá un centro de movilidad sostenible.

El ámbito, delimitado por las calles de Kentia, Ombú, Retama y Tamarindo, cuenta con una superficie total de 11.811 metros cuadrados, de la que es propietario El Corte Inglés. Con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que ayer recibió luz verde en sesión plenaria, el espacio queda dividido en dos parcelas.

La parcela 1, de tamaño más grande, con 8.500 metros y situada al suroeste, pasa a ser cedida al Ayuntamiento de Madrid. Cuenta con dos fincas con calificaciones superpuestas. La superficie a cota cero desde la calle Ombú está calificada como uso dotacional en su clase de zona verde nivel básico; la otra, a casi 600 metros de cota desde la calle de la Retama, como uso dotacional de servicios colectivos en su clase de equipamiento nivel básico y uso de garaje aparcamiento para dotación del equipamiento, permitiéndose bajo su superficie otros usos dotacionales.

UNA TORRE DE HASTA 27 PLANTAS Y HUB DE MOVILIDAD

La segunda parcela, ubicada al noreste y de 3.311 m2, sobre la que se ubicaría el aprovechamiento lucrativo, continúa siendo del promotor para uso de servicios terciarios en su clase de oficinas. El privado podrá construir las edificaciones que considere siempre que no supere la superficie máxima edificable, cuantificada en 51.776 m2, donde podría albergarse una torre de hasta 27 plantas.

Una de las novedades resultantes de este proyecto es que EMT Madrid construirá un nuevo centro de movilidad sostenible en la zona de Méndez Álvaro que albergará en un único enclave sus principales servicios operativos de movilidad urbana.

El proyecto abarcará en torno a 28.000 m2 del subterráneo para dar cabida a la base de operaciones y mantenimiento de bicimad. Tendrá capacidad para gestionar hasta 9.000 bicicletas eléctricas, una base de grúa con 1.200 plazas de almacenamiento temporal de vehículos retirados de la vía pública, un aparcamiento público rotacional de 320 plazas y un hub de movilidad eléctrica con servicios de carga rápida, vehículos compartidos y logística de última milla.

DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO CENTRO COMERCIAL

El convenio establece la demolición total del antiguo centro comercial de El Corte Inglés, a costa del promotor, en un plazo mínimo de 18 meses y un máximo de 24. Tras la actuación, se procederá al proyecto unitario de obras de edificación y urbanización en la parcela que es cedida al Ayuntamiento de Madrid, que comprenderá la urbanización de la zona verde, cuyo coste asume el Consistorio con por 3 millones de euros, además de la construcción del edificio dotacional bajo la misma y la ejecución del centro de movilidad por EMT Madrid.

Esta actuación se coordinará con el proyecto de obras de edificación de la parcela del privado, manteniendo criterios de diseño homogéneos y tratamiento unitario de la urbanización exterior, garantizando la continuidad de las sendas peatonales y la accesibilidad al edificio de la parcela 2, que se podrá realizar atravesando la zona verde de la parcela 1, la municipal.