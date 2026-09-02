Ayuntamiento tramitará denuncia de PSOE sobre VUT en F1 y defiende Plan Reside que pone "orden y coto" a esta actividad

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita a la zona de obras de la A-5, a 24 de agosto de 2026, en Madrid (España). En la zona que visita el delegado ya se han finalizado los trabajos para parte de la futura - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado que tramitará la denuncia del Grupo Municipal Socialista sobre las viviendas de uso turístico (VUT) anunciadas en portales web en el entorno del circuito de Madring y ha defendido el Plan Reside como herramienta para "poner orden y coto" a esta actividad".

"El Ayuntamiento tramitará ese requerimiento por parte del PSOE, como hacemos siempre, y por tanto le damos el trámite oportuno", ha sostenido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de que el Grupo Municipal Socialista haya reclamado al Ayuntamiento de Madrid que inspeccione las viviendas de uso turístico (VUT) anunciadas en el entorno del circuito de Madring.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los periodistas, antes de la sesión del jurado de la II edición de los Premios Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura del Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles.

En todo caso, ha puesto el foco en que la gestión del Ejecutivo central respecto a las VUT es "nefasta", ya que, según ha remarcado, los socialistas anunciaron hace unos meses que no se iba a poder anunciar "en ninguna plataforma ninguna vivienda de uso turístico ilegal".

Frente a esto, Carabante ha defendido que gracias al Plan Reside impulsado por el Gobierno municipal "se ha puesto orden y coto a esta actividad" y se ha reducido "de una manera importante" las viviendas de uso turístico en la ciudad de Madrid para que pueda "conciliarse la necesidad de esas viviendas de uso turístico con el descanso de los vecinos".

"Hay que recordar también que la Fórmula 1 es un evento de carácter internacional que coloca en el epicentro a Madrid de los acontecimientos y eventos deportivos y que, por tanto, también estas son circunstancias que se deben producir", ha defendido el delegado.

Al hilo, ha señalado que hay que ser capaz de "ofertar" plazas hoteleras y viviendas de uso turístico para que espectadores y los propios trabajadores de la Fórmula 1 puedan "acudir". "Yo creo que en este caso se conciliarán ambos derechos", ha zanjado.