Ayuntamiento volverá a solicitar por escrito a la Delegación desmantelar el foco de "inseguridad" en Sol

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcadesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha avanzado este martes que el Ayuntamiento de la capital enviará un nuevo requerimiento a la Delegación del Gobierno en Madrid para que desmantele la acampada "ilegal" instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre tras los altercados de este lunes que se han saldado con un policía herido y varios arrestados.

En declaraciones a los medios en el Centro de Vacunación Internacional, la portavoz del Ayuntamiento ha insistido en la obligación de la Delegación del Gobierno ante "la inseguridad" que genera y ha subrayado que el Consistorio no descarta "ningún tipo de acción legal" para hacer que se recupere la normalidad en esa plaza.

"Es un lugar sin ley en estos momentos en la ciudad de Madrid y no es lo que los madrileños quieren", ha indicado la vicealcaldesa, que ha avanzado que volverán a mandar un nuevo escrito a la Delegación de Gobierno ante lo que ha definido como "situaciones de orden público que se están viendo permanentemente violentadas".

En esta línea, ha remarcado que la acampada es "ilegal" y "no debería estar ahí". "Estamos viendo problemas de seguridad todos y cada uno de los días", ha insistido Sanz.

La delegada ha remarcado los "riesgos serios" para cualquier situación de evacuación que pudiera producirse tanto en Metro como de Cercanías como en el propio entorno o los "graves problemas de salubridad" en esa zona con "acumulaciones de basura o de enseres". A ello se une, ha subrayado, "cómo se está hostigando a los medios de comunicación, cómo ha habido ataques a periodistas" y a "la normalidad" de la ciudad.

"La legalidad se tiene que recuperar lo antes posible en ese ámbito de la Puerta del Sol, y desde luego no es de recibo las imágenes que estamos viendo, y no es de recibo las situaciones de inseguridad que allí se están produciendo", ha zanjado.