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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se suman este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) con actos institucionales, homenajes a las víctimas, marchas reivindicativas y actividades culturales y formativas para sensibilizar a la población y prevenir la violencia machista.

Por su parte, a nivel regional, la Comunidad de Madrid celebró este martes su acto institucional en la Real Casa de Correos, donde homenajeó a ocho personas e instituciones, entre ellas equipos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, un magistrado del Tribunal Supremo, las mujeres ceutíes y la cantante Mónica Naranjo, por su labor en la protección, atención, recuperación e inclusión social y laboral de las víctimas, así como en la investigación de estos delitos.

En la capital, el Ayuntamiento de Madrid celebrará este miércoles el acto institucional por el 25N en el Palacio de Cibeles, en el marco de una campaña que este año pone el foco en el impacto de la violencia machista sobre el conjunto de la sociedad.

A través del efecto dominó, con una serie de fichas en fila cuya caída arrastra a todas las demás, el Consistorio busca "concienciar a la ciudadanía de que esta lacra trasciende a quien la sufre de manera directa y es una problemática social estructural".

Otros municipios madrileños han diseñado sus propias programaciones con motivo del 25N, con actividades que en algunos casos se prolongarán hasta diciembre.

Es el caso de Aranjuez, que mantendrá hasta el 3 de diciembre su programa 'Aranjuez por el buen trato 2026', con el objetivo de sensibilizar, visibilizar y concienciar sobre la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, según ha informado el Gobierno local en un comunicado.

Este miércoles tendrá lugar a las 17 horas el acto institucional en el parque de Pavía, al que seguirá la gala de clausura y entrega de premios de 'Ficar. Dirección en Femenino'.

En San Fernando de Henares, la programación de este año gira en torno a la recuperación de la memoria de las mujeres que fueron víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Además, hasta este domingo podrá visitarse una exposición sobre mujeres encarceladas.

MARCHAS Y HOMENAJES A LAS VÍCTIMAS

Bajo el lema 'Somos escultoras de nuestra vida si nos lo proponemos', Pinto ha organizado diversas actividades. Entre ellas, una marcha desde la plaza de la Constitución hasta el estanque del parque Egido. Al término del recorrido, el Teatro de Mujeres 'Yo también pinto' representará '(A)las que no callan'.

Mientras, Coslada pone el foco en la cosificación, la explotación sexual, la trata y la mercantilización del cuerpo de las mujeres. El acto central de la programación tendrá lugar a las 12 horas junto a la Escultura de la Mujer de Coslada, donde se rendirá homenaje a las víctimas de violencia de género.

La plaza de la Constitución de Fuenlabrada será escenario este miércoles de la intervención artística 'El grito de las mujeres, los sueños de las niñas', un acto simbólico contra la violencia machista a través del baile flamenco y la música en directo.

En Getafe, la programación incluye una manifestación desde la plaza de España hasta la plaza de la Constitución, donde tendrá lugar una concentración, la lectura del manifiesto elaborado por el Consejo de Mujer e Igualdad y la actuación musical de Milena Brody y Lesya Milyutenko.

También en el sur, Alcorcón ha elaborado una programación que comenzó la semana pasada con charlas y teatro sobre la mujer y continuarán hasta el 30 de noviembre. Además, el domingo tuvo lugar una marcha con una batucada y una lectura de un manifiesto.

En Arganda del Rey las actividades también comenzaron la semana pasada. Entre las actividades se incluyen jornadas de formación y sensibilización, talleres de defensa personal, actividades deportivas y un acto conmemorativo para visibilizar "las distintas formas de violencia machista y promover la igualdad" que se celebrarán este miércoles.

Leganés, bajo el lema 'Hacia las mujeres ninguna violencia', celebrará este miércoles una caminata desde el Centro Rosa Luxemburgo hasta la plaza Mayor, a la que seguirá la lectura del manifiesto. Hasta finales de mes se sucederán talleres, encuentros, conciertos y representaciones teatrales organizados por el Consejo Sectorial de Igualdad.

Por su parte, Mejorada del Campo, ha organizado actividades durante todo el mes de noviembre y acogerá una concentración a las 12 horas junto al edificio consistorial, al igual que Hoyo de Manzanares que leerá un manifiesto en la Plaza Mayor.

Majadahonda celebró el martes su acto institucional en la Plaza Mayor con lectura de manifiesto y además, hasta este sábado celebrará actividades y talleres sobre esta temática.

Pozuelo de Alarcón también ha celebrado sus actividades antes de este miércoles. Su programación ha contado con una exposición fotográfica, talleres y charlas. Además, este viernes se celebrará por segunda vez un curso de autoprotección.

En cuanto a Torrejón de Ardoz ha celebrado durante todo el mes sesiones de defensa personal en institutos, entre otras actividades. Asimismo, este miércoles hará una representación de Rednudes en el Teatro José María Rodero y celebrará un minuto de silencio en memoria de las víctimas en la Plaza Mayor.

TALLERES Y JORNADAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA MACHISTA

En la zona norte de la región, Tres Cantos ha organizado una programación con propuestas formativas, culturales y divulgativas dirigidas a todas las edades que se prolongará hasta el 5 de diciembre.

Este jueves se impartirá el taller 'Masculinidades igualitarias y corresponsabilidad en el entorno laboral', mientras que el sábado se pondrá en marcha en la plaza de Antonio Gala la iniciativa 'Dial-a-Story', que permitirá escuchar diez microrrelatos inspirados en testimonios reales sobre la violencia machista y sus consecuencias. El viernes 4 de diciembre, el Auditorio Municipal acogerá el monólogo 'La vida pasa volando'.

En Alcobendas, la prevención de la violencia de género en los entornos digitales centrará la jornada 'Por Fin', que se celebrará este miércoles a las 10 horas. A las 12 horas tendrá lugar la lectura de una declaración institucional en la plaza Mayor, según ha informado el Ayuntamiento.

En la vecina localidad de San Sebastián de los Reyes, la lectura del manifiesto institucional tendrá lugar a las 12 horas en la plaza de la Constitución. También se instalará una mesa informativa de Cruz Roja, de 10.30 a 13.30 horas, y se iluminará la Casa Consistorial en memoria de las mujeres asesinadas durante 2026.

Asimismo, Alcalá de Henares se suma a la conmemoración bajo el lema 'Aunque parezca "lo normal", puede ser maltrato'. La Concejalía de Igualdad ha organizado mesas de trabajo, tertulias, actividades formativas, videofórums, conferencias, proyecciones, talleres y cuentacuentos. Este miércoles tendrá lugar el tradicional homenaje en las ruinas de Santa María, donde se encenderá una vela por cada víctima mortal del último año.

En Algete, los actos centrales de la conmemoración se desarrollarán en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, que acogerá un desayuno-coloquio al que seguirá la lectura del manifiesto.

Por último, Colmenar Viejo celebrará este miércoles la lectura de la declaración institucional del Ayuntamiento, un homenaje a las víctimas y el taller 'Impulsa tu autonomía económica: empleo, habilidades y oportunidades'.

La programación continuará el jueves con el coloquio entre mujeres 'Lecturas para la reflexión y la prevención de la violencia de género', mientras que el viernes se celebrarán una sesión práctica para empresas sobre la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y el taller de prevención 'Violencia digital y violencia de género en la adolescencia'.