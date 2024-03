Ayuso acusa a Más Madrid de "mentir" y compara la denuncia contra su novio con "la foto del pato muerto" por la mascletà

"Está usted mucho peor que el pato muerto que pusieron en el lugar del crimen", lanza Ayuso a Bergerot



MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de "mentir" y ha comparado la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su novio por delitos fiscales y defraudar presuntamente 351.000 euros con la "foto del pato muerto".

"Señora Bergerot, todas sus acusaciones son falsas. Y además me recuerdan a cuando usted tuvo que utilizar la foto del pato muerto, con la mascletá aquella, para echarme a mí la culpa. Es que es falsa hasta cuando pone fotos", ha lanzado la presidenta contra la líder de la oposición, quien ha exigido su dimisión en su intervención y ha acusado a la líder autonómica de "proteger a corruptos".

Al hilo, ante las críticas por la vivienda que comparte con su pareja, Ayuso ha espetado a Bergerot que la ministra de Sanidad, Mónica García, viva "en el Retiro". "¿A mí qué me cuentan? Si las últimas encuestas dicen que incluso los votantes de mayor poder adquisitivo les votan precisamente a ustedes. ¿A mí qué me cuentan? Si la mayoría de su grupo parlamentario, que manda tantas lecciones, no ha trabajado nunca fuera?", ha arremetido Ayuso.

A continuación, ha insistido en que hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados la "ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas". "No me pueden decir ni dar lecciones de nada ni de cómo salir adelante", ha concluido.

La presidenta defendía ayer que esta denuncia es una manipulación "orquestada" desde la Moncloa y aseguraba que era Hacienda la que le debe dinero a él. Esa misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dimisión de la mandataria autonómica.