Ayuso acusa a Podemos de utilizar a los taxistas para hacer campaña en Madrid sin moverse

Publicado 31/01/2019 10:37:41 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Podemos de usar a los taxistas para hacer campaña en Madrid sin necesidad de "hacer nada" al tiempo que ha insistido en que una parte del sector del taxi se está "podemizando".

Aunque en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso ha admitido que no todos son de Podemos, sí que ha insistido en que se están podemizando, clamando el "sí se puede" en sus manifestaciones o "quemando la cara de Garrido o la bandera del PP", ha señalado en referencia a la camiseta con la imagen del presidente de la Comunidad que fue quemada hace unos días en una de las protestas.

Asimismo, ha recordado que están hablando que tienen que trasladar la protesta de los taxis a marchas también por la educación o la sanidad, por lo que entiende que está "politizado" todo. "Si estás quemando una bandera del PP y con el 'sí se puede' de Podemos, tiene algo que ver con una protesta que se está podemizando", ha reiterado.

En su opinión, "a Podemos le conviene sin hacer nada, intentar llevar" a los taxistas a su causa y utilizarles "para hacer campaña en Madrid". Preguntada por si cree que todo el sector es de Podemos, ha indicado que cuando queman banderas del PP, le hace pensar que no son 'populares' precisamente.

"No creo que los sectores sean de nadie, pero hay un sector del taxi intentando hacer política podemita para protestar hacia no se sabe dónde y no le importa tener la capital secuestrada", ha reiterado ante las preguntas sobre si no cree que haya taxistas que sí que voten al Partido Popular.