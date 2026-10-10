Ayuso acusa a Sánchez de preparar "todas las trampas que pueda" y reitera sus sospechas sobre el voto por correo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las reglas de las elecciones a través de "todas las trampas que pueda", al tiempo que ha reiterado una vez más sus sospechas sobre el voto por correo.

"Sánchez va a intentar hacer todas las trampas que pueda", ha aseverado Ayuso durante un acto de precampaña en Ifema, donde ha estado acompañado del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

De hecho, la presidenta madrileña ha reprochado a quienes consideran exageradas estas advertencias porque, a su juicio, no son conscientes de los riesgos a los que se enfrente la democracia española. "¿Qué más tiene que ocurrir?", se ha cuestionado una Ayuso que ha animado a los españoles a "abrir los ojos".

Al respecto de estas "trampas", Ayuso ha aludido a las elecciones generales de 2023, celebradas en una fecha "elegida a traición" y en la que hubo gente "a la que no le llegó el voto o le llegó tarde". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado así una vez más sus sospechas al respecto del voto por correo, el cual llamó a evitar en cuento se conoció la convocatoria de elecciones.

A estas sospechas sobre la transparencia del proceso electoral ha sumado también sus críticas a la política de regularización "masiva" de migrantes y a la ley de nietos, ambas maniobras con las que considera que Sánchez ha evidenciado su "prisa inusitada por inflar los censos".

En otro momento, Ayuso ha respondido a las advertencias de Más Madrid sobre que "no va a haber paz en las calles de Madrid", y ha aprovechado para contraponer este con su modelo de convivencia para España. Así, ha acusado a la izquierda de querer imponer "la paz de los cementerios", frente a su modelo de ciudad "desbordante, llena de alegría, de conciertos, de teatros, de espectáculos, de inversiones y de oportunidades".

La presidenta madrileña ha asegurado que el PP demostrará en las urnas que quiere "concordia, pluralidad", pero sin "someterse a nadie", y ha rechazado "los golpes de Estado en las calles", los escraches y los boicot a grandes eventos, como lo sucedido en La Vuelta a España del año pasado.

En este sentido, ha afirmado que "esa es la España que se va a ir el 29 de noviembre al sumidero con Pedro Sánchez"*, en referencia al modelo de confrontación y desorden que atribuye al Gobierno y sus aliados. "Nosotros no somos los de la violencia", ha sostenido, antes de asegurar que los españoles no se dejan someter "ni a presiones, ni a amenazas, ni a la violencia callejera de cuatro cobardes".

"HA DINAMITADO LA SEPARACIÓN DE PODERES"

Durante su intervención, Ayuso ha denunciado también una supuesta erosión de la separacion de poderes, acusando al Gobierno de coalición progresista de utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio y dirigirlas contra no solo sus rivales políticos, sino también contra empresarios, peridistas o personalidades de la cultura contrarias a sus ideales.

En este punto, ha acusado al presidente del Gobierno de haber "dinamitado la separación de poderes", haciendo un uso "dictatorial" del Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo para salir favorecido en las causas de posible corrupción de su entorno; así como de usar de forma partidista la Agencia Tributaria.

"Es mafia de Estado. Nos gobierna la mafia", ha exclamado desde el escenario una Ayuso que ha denunciado presiones contra magistrados, funcionarios, periodistas, empresarios, rectores universitarios y personalidades de la cultura. "O eres de los suyos, o te van a perseguir. Te van a entrar en casa, te van a desguazar y, por supuesto, nunca te van a dar un premio", ha aseverado.

Ayuso ha defendido los principios democráticos de España, pero ha mencionado casos como Venezuela o Cuba donde los sistemas dictatoriales llegaron "a través de las urnas". "¿Qué más tiene que ocurrir para que abramos los ojos y estos tibios dejen de señalar el dedo y fijarse de verdad en lo que tenemos delante?", se ha preguntado.

Es por esto que la líder de los 'populares' madrileños ha hecho un llamamiento al voto por Feijóo en las próximas elecciones generales par así devolver "la seguridad jurídica, el orden constitucional y el respeto sagrado por las leyes"

Frente al "populismo rancio" del Gobierno, al que acusa de legislar sobre vivienda para convencer a los jóvenes, bajar la jornada laboral para los funcionarios y centrarse en las pensiones y ganarse el voto de los jubilados; Ayuso ha reivindicado un Gobierno de Fejóo para una España "plural, unida, próspera y respetada en el mundo".