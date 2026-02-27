Ayuso afirma que el "tortazo descomunal" de Sánchez con el 'escudo social' demuestra que "no puede seguir" gobernando

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), interviene durante la apertura de la exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, a 15 de enero de 2026, - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este viernes de "tortazo descomunal" del Gobierno de la nación que no haya conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante los dos decretos de 'escudo social', que demuestra que "no puede seguir" gobernando, y ha criticado que solo "viva de hacer trampas".

Ha reaccionado así ante los periodistas desde Cenicientos, después de que el PP, Vox y Junts juntaran sus votos este jueves en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.

"El Gobierno solo vive de hacer trampas, de presentar decretos con trampas, intentos de leyes con más trampas, de mentir a unos socios contra los demás y de retorcer todo el tiempo la verdad", ha señalado Díaz Ayuso, quien ha criticado que el Gobierno tenga a un país "paralizado" y en el que "no dejan de crecer los casos de corrupción".

La presidenta ha destacado que mientras sucede todo esto España tiene que enfrentarse a otros desafíos como cómo se va a vivir en los próximos años, cómo va afectar la Inteligencia Artificial, los salarios o si se bajan los impuestos para hacer "la vivienda más accesible y los salarios más competitivos".

"¿Cómo vamos a revertir toda esta situación?", se ha preguntado la dirigente autonómica quien ha criticado a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulsa "leyes sectarias" y está gobernando "siempre de espaldas a la gente y con señuelos intentando tomar al pueblo por idiota".

Considera que "ya hace mucho que no da para más" porque está al frente del Gobierno una persona que "disfruta del poder para sí mismo, para levantarse cada mañana, mirarse en el espejo a ver si ha salido guapo, si antes de coger el 'Falcon' el reflejo con las gafas de aviador le quedan bien y para que se le reciban con tres aplausos en su corte pequeña".

Sin embargo, ha apostillado que la España real "va por otro lado completamente diferente" y es necesario centrarse en los problemas reales para decir "'basta ya' a esta broma" que están soportando los españoles.