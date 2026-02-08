Ayuso, sobre el alcalde de Móstoles: "Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y UCAM, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). La reunión se produce en - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido sobre la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual al trasladar que "con nosotros no cuenten para desprestigiar y desguazar la vida de una persona".

"Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y, luego cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas", ha lanzado en la clausura la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid y celebrada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial.

Este viernes la exedil adelantaba que denunicaría al regidor, mientras que el PP de Madrid anunciaba que estudiaba acciones legales por legales por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el PP por una "vendeta personal" contra el alcalde, quien afirmaba ser víctima de un "chantaje político".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))