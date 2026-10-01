Ayuso anuncia que la Comunidad pedirá cautelarísimas ante la Justicia para que se desaloje la acampada de Sol

1121773.1.260.149.20261001101627 Decenas de personas pasean por la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea que el Ejecutivo regional pedirá esta mañana medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se disuelva la acampada en la Puerta del Sol.

La medida, ha detallado, va contra la "inacción" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante la "acampada ilegal" que "nunca se debió permitir".

"Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir", ha cargado la mandataria autonómica.

De esta manera ha concretado lo que hace ya 48 horas su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, advirtió: que si el delegado del Gobierno en Madrid no desalojaba el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas, acudirían a la Justicia.