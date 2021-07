Ayuso anuncia que Conferencia de Presidentes de Salamanca será la última a la que irá hasta que se ajusten a reglamento

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la conferencia de presidentes autonómicos de la próxima semana en Salamanca será la última a la que acuda hasta que estos encuentros empiecen a "ajustarse a reglamento".

Según ha asegurado desde Villaviciosa de Odón, estos espacios deberían convocarse con mínimo 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y debatido antes de reunirse.

"Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (...) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo", ha zanjado.