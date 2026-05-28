Ayuso anuncia el Plan Vive Sanitario para facilitar la vivienda a los profesionales menores de 35 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausura la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). El foro, organizado por el diari - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el Plan Vive Sanitario para facilitar la vivienda a los profesionales del sector que sean menores de 35 años, cuyas primeras viviendas se estrenarán en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

Lo ha avanzado este jueves en el encuentro informativo organizado por 'El Mundo', donde ha detallado que en esta localidad se construirán cerca de 1.000 inmuebles. De ellos, alrededor de 120 se reservarán específicamente a este colectivo.

Desde el Gobierno regional han destacado que buscan dar respuesta a "una de las principales dificultades a las que se enfrentan al inicio de su carrera profesional: el acceso a una vivienda en condiciones asequibles".

De este modo, el arraigo de estos trabajadores en la Comunidad de Madrid contribuirá a "mejorar la cobertura de plazas, favorecer la continuidad asistencial y reforzar la calidad del servicio público de salud".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Choque de Vivienda para incrementar la oferta de alquiler asequible, en un contexto donde el Ejecutivo autonómico promueve esta Legislatura más de 70.000 inmuebles con algún tipo de protección pública.

De ellas, 14.000 corresponden al Plan Vive, con especial presencia en e sur metropolitano, donde se va a superar las 4.500. El Ejecutivo autonómico ya ha entregado 5.785, con otras 5.939 en construcción en 26 municipios, con más de 2.000 pendientes de licitación.