Ayuso asegura que no aplicará decretos de vivienda "en su margen de competencias": "No vamos a ir contra la propiedad"

1133183.1.260.149.20261112130414 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no aplicará los decretos de vivienda que se aprueben en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados "en su margen de competencias" porque no va a ir "contra la propiedad privada".

"Desde luego, en nuestro margen de competencias, mientras sea legal, no lo vamos a cumplir", ha afirmado la presidenta madrileña en su turno de dúplica en la Asamblea de Madrid donde ha comparecido para informar de los cambios en el Congreso de Gobierno.

De esta manera, ha defendido que van a defender la propriedad privada frente al "bodrio de manera sectaria y atropellada" que intentan impulsar desde el Gobierno de la nación, "en mitad de unas elecciones"."Da vergüenza la utilización del Parlamento, del Congreso de los Diputados para sus intereses electorales", ha aseverado.

Ayuso ha subrayado que en Madrid no van a fomentar la "ilegalidad" ni van a ir contra las personas que "tienen una vivienda y no son culpables de tenerla". "La culpa es de las políticas socialistas que en estos ocho años han impedido que se cree vivienda para quienes lo necesitaban, como nosotros hemos hecho por ejemplo, con la vivienda social o con los nuevos desarrollos urbanísticos", ha apuntado.